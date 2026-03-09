Duże zmiany w CBZC. Wiadomo, kto pokieruje jednostką

O zmianach w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości informuje w poniedziałek RMF FM.

Dymisja w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Szef jednostki odwołany na wniosek szefa policji

Konieczność powołania nowego komendanta to pokłosie odwołania dotychczasowego szefa jednostki. Nadinspektor Adam Cieślak stracił stanowisko na wniosek komendanta głównego policji. Z doniesień mediów wynika, że od dłuższego czasu Marek Boroń miał nie dogadywać się z komendantem CBZC. Cieślak sprzeciwiał się m.in. projektowi Boronia zakładającemu utworzenie Narodowego Biura Śledczego z połączenia CBŚP oraz CBZC. Przypomnijmy, że Adam Cieślak funkcję komendanta CBZC pełnił od 1 maja 2022 roku. Był pierwszym szefem tej jednostki. Stopień generalski, nadinspektora policji, nadał mu w 2022 roku prezydent Andrzej Duda.

Wojciech Olszowy. Kim jest nowy komendant CBZC?

Jak informuje RMF FM, nowym szefem CBZC ma zostać Wojciech Olszowy. Wprowadzenie nowego komendanta ma się odbyć w poniedziałek przed południem.

Olszowy to, jak przypomina rozgłośnia, emerytowany policjant. Ze służbą pożegnał się w połowie ubiegłego roku, będąc zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Na chwilę trafił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Planowano, że zostanie wiceszefem tej formacji.

Służbę w policji rozpoczął w 1997 roku. Przez wiele lat pracy zajmował si policja ę wywiadem kryminalnym oraz werbunkiem. Przez cztery lata pracował też w wydziale rozpoznania biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Ukończył też studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa.

