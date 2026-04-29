"On może to zrobić". Trump rozmawiał z Putinem

O rozmowie obu przywódców poinformował doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Prezydenci rozmawiali przez ponad półtorej godziny.

– Omówili wiele kwestii, w tym sytuację na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, a także niedawny zamach na prezydenta USA – przekazał Uszakow i dodał, że Trump "pozytywnie ocenił rozejm wielkanocny ogłoszony przez Rosję".

– W związku z tym Władimir Putin poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika o gotowości do ogłoszenia zawieszenia broni podczas obchodów Dnia Zwycięstwa – stwierdził współpracownik rosyjskiego prezydenta.

O rozmowę z rosyjskim politykiem był również pytany sam Donald Trump. Amerykański prezydent stwierdził, że zasugerował Putinowi "mały rozejm na Ukrainie".

– Putin powiedział, że może pomóc z programem wzbogacania uranu Iranu, wolałbym, żeby pomógł zakończyć wojnę w Ukrainie –powiedział.

Putin na szczycie G20?

Dziennik "Washington Post" napisał, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, że prezydent Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Spotkanie 20 największych gospodarek świata ma się odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin powiadomił dziennikarzy, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Wskazał, że Moskwa potwierdzi, kto będzie ją reprezentował w późniejszym czasie.

Do tych doniesień odniósł się sam Trump. Przywódca USA powiedział mediom w Gabinecie Owalnym, że nie wie nic o tym zaproszeniu. – Gdyby [Putin] przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne – zastrzegł dodając, że wątpi, by tak się stało.

