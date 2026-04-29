"Pożyteczny idiota?". Były premier ostro o Tusku

W środę na profilu Mateusza Morawieckiego na platformie X pojawiło się nagranie dotyczące niedawnego wywiadu, jakiego premier Donald Tusk udzielił "Financial Times".

Morawiecki o Tusku: Jak inaczej to nazwać, jak nie sabotażem polskiego bezpieczeństwa i racji stanu?

– Czy Donald Tusk jest pożytecznym idiotą Putina? Posłuchajcie, premier polskiego rządu idzie na wywiad do angielskiego dziennika i jawnie kwestionuje zobowiązania sojusznicze NATO. Jak inaczej to nazwać, jak nie sabotażem polskiego bezpieczeństwa i racji stanu? – pyta na nagraniu wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dalej Morawiecki podkreśla, że podczas gdy "prezydent Nawrocki dwoi się i troi, by w bardzo trudnych warunkach geopolitycznych obronić naszą przyjaźń i sojusz z USA", "pan Tusk go sabotuje".

– Gdy ja w "Washington Post" próbuję tłumaczyć naszym przyjaciołom z zagranicy, że sojusz transatlantycki to fundament bezpieczeństwa Europy i musimy robić wszystko, by był jak najmocniejszy, to właśnie w tym samym czasie Donald Tusk w "Financial Times" otwarcie kwestionuje fundamenty NATO – kontynuuje były premier. Kończąc stawia sprawę jasno: "albo silna Europa w sojuszu z USA przeciw tandemowi rosyjsko-chińskiemu albo osamotniona Polska, osamotniona Europa, zdana na pastwę Putina i ideologicznych naiwniaków z Brukseli". – Co wybieracie? – pyta.

Kontrowersyjne słowa Tuska w wywiadzie dla "Financial Times"

Przypomnijmy, że chodzi o wywiad dla brytyjskiego dziennika "Financial Times", w którym premier Donald Tusk wyraził wątpliwości, czy Stany Zjednoczone będą lojalne wobec zobowiązania do obrony Europy w ramach NATO w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji.

Szef polskiego rządu ocenił, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy" jest gotowość USA do realizacji zobowiązań sojuszniczych, zapisanych w traktatach NATO. Jednocześnie podkreślił, że jego wypowiedzi nie należy interpretować jako podważania art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, lecz jako apel o to, by gwarancje bezpieczeństwa miały realny, praktyczny wymiar.

Tusk ostrzegł również, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu Północnoatlantyckiego w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

W reakcji na słowa szefa polskiego rządu ambasador USA w Warszawie Tom Rose opublikował na platformie X wpis, w którym podkreślił, że Stany Zjednoczone są lojalne wobec swoich sojuszników, a zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski jest "żelazne", "niezłomne" oraz "w pełni zasłużone".

