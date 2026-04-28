Nawrocki krytykuje Tuska po głośnym wywiadzie. "Szkodliwe dla Polski"

Premier Donald Tusk w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" wyraził wątpliwości, czy Stany Zjednoczone będą lojalne wobec zobowiązania do obrony Europy w ramach NATO w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji. Szef polskiego rządu ocenił, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy" jest gotowość USA do realizacji zobowiązań sojuszniczych, zapisanych w traktatach NATO. Jednocześnie podkreślił, że jego wypowiedzi nie należy interpretować jako podważania art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, lecz jako apel o to, by gwarancje bezpieczeństwa miały realny, praktyczny wymiar.

Tusk ostrzegł również, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu Północnoatlantyckiego w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

W reakcji na słowa szefa polskiego rządu ambasador USA w Warszawie Tom Rose opublikował na platformie X wpis, w którym podkreślił, że Stany Zjednoczone są lojalne wobec swoich sojuszników, a zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa wobec Polski jest "żelazne", "niezłomne" oraz "w pełni zasłużone".

Nawrocki o wywiadzie Tuska: Szkodliwy dla Polski

Prezydent Karol Nawrocki, który bierze udział w 11. Szczycie Inicjatywy Trójmorza odbywającym się w chorwackim Dubrowniku, stwierdził na konferencji prasowej, że wywiad Donalda Tuska był "głośny i szkodliwy dla Polski". Wskazał, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z polskimi generałami, którzy również mieli być zaskoczeni słowami premiera.

– Straszenie Polaków wojną, w momencie, gdy zwierzchnik Sił Zbrojnych nie ma takich informacji, jest głęboko nieodpowiedzialne – ocenił prezydent. Podkreślił także, że podważanie wiarygodności strategicznego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, oraz kwestionowanie zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego, na czele z art. 5, należy uznać za "bardzo nieodpowiedzialne i niemądre".

– Chcę uspokoić w pewnym sensie Polaków, bo te informacje, które docierają do Pałacu Prezydenckiego, nie świadczą o tym, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy w stanie wojny – oznajmił Nawrocki. Jednocześnie zaznaczył, że Polska powinna nadal wzmacniać swoją odporność militarną.

