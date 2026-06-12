Ministrowie finansów UE zdecydowali. Dwa kluczowe obszary

Plan zakłada zwiększenie finansowania i skłonności do podejmowania ryzyka ze szczególnym naciskiem na autonomię energetyczną, przewagi technologiczne, bezpieczeństwo i obronność, odporność infrastruktury oraz globalne partnerstwa, podał EBI. Podkreślił, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia w 2026 roku celu, jakim jest przeznaczenie 5 proc. łącznego finansowania w UE na sektor obronności i bezpieczeństwa. Grupa EBI realizuje strategiczny plan działania, w tym rekordowe inwestycje w energetykę w bieżącym roku, podkreślono.

Nacisk na bezpieczeństwo i obronność

"W roku bieżącym Grupa EBI przewiduje utrzymanie rekordowego poziomu łącznego finansowania w wysokości 100 mld euro oraz osiągniecie celu 5 proc. w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Silne poparcie ze strony Rady Gubernatorów wyrażone podczas dzisiejszego spotkania w Luksemburgu podkreśla istotną rolę Grupy EBI we wprowadzaniu paneuropejskich instrumentów finansowych budujących Unię Oszczędności i Inwestycji, zwiększaniu skali inwestycji wzmacniających europejskie zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, rozwoju innowacji technologicznych, przyśpieszaniu transformacji energetycznej i nieustannym wspieraniu Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

W 2025 r. Grupa EBI, w skład której wchodzą bank i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), zapewniła finansowanie w wysokości 100 mld euro dzięki zwiększonej skłonności do podejmowania ryzyka w ramach inicjatywy TechEU, przyczyniając się do uruchomienia rekordowych inwestycji w sieci energetyczne, gospodarkę wodną, transport i mieszkalnictwo, a także na rzecz Ukrainy. Działania Grupy EBI poza UE wspierają Ukrainę, rozszerzenie Unii i agendę Global Gateway, służąc budowaniu silnych partnerstw na całym świecie, podano także.

"Jako główny podmiot finansujący transformację energetyczną w Europie, Grupa EBI konsoliduje swoją pozycję banku klimatu. Grupa EBI finansuje aktualnie około połowy inwestycji w europejską sieć energetyczną i wspiera co piątą elektrownię słoneczną, co trzeci projekt lądowych farm wiatrowych i większość projektów farm morskich. Sztandarowe programy Grupy, w tym inicjatywa na rzecz efektywności energetycznej MŚP (SME Energy Efficiency Initiative), również niebawem przekroczą zakładane cele, wspierając 350 000 przedsiębiorstw w dekarbonizacji, obniżaniu kosztów i poprawie odporności" – czytamy dalej.

Ponadto, Grupa EBI wspiera rozwój europejskich przewag technologicznych poprzez TechEU, największy w historii unijny program finansowania, który wspiera inwestycje w najbardziej zaawansowane i czyste technologie, sztuczną inteligencję i infrastrukturę cyfrową. W 2025 r. Grupa przeznaczyła na projekty TechEU ponad 22 mld euro. Wsparte w ten sposób inwestycje pomagają tworzyć i utrzymywać krytyczne moce produkcyjne w Europie, dywersyfikować źródła zaopatrzenia, rozwijać rynki, oraz wzmacniać pozycję Europy jako atrakcyjnej lokalizacji dla innowacyjnych projektów przy jednoczesnym przyciąganiu talentów i inwestycji, wymieniono.

EBI: To prawdziwy przełom

Grupa EBI podkreśla, że zmiana jej polityki w obszarze bezpieczeństwa i obronności okazała się prawdziwym przełomem. Grupa znacząco zwiększyła rolę, jaką odgrywa w tym sektorze poprzez objęcie finansowaniem projektów czysto wojskowych oraz firm i funduszy inwestycyjnych działających w szeroko pojętym zakresie bezpieczeństwa i obronności. W 2025 r. Grupa zwiększyła finansowanie czterokrotnie do ponad 4 mld euro, a w 2026 r. jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 5 proc. łącznego finansowania przyznanego w samej UE na sektor obronności i bezpieczeństwa. W przygotowaniu w 20 państwach członkowskich znajduje się około 25 wiodących projektów w pięciu obszarach: infrastruktura krytyczna i obiekty wojskowe, potencjał przemysłowy, badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw dużych wykonawców europejskich oraz prywatne fundusze inwestycyjne działające w tym obszarze.

Wspólnie z państwami członkowskimi i Komisją Europejską Grupa EBI rozszerza instrument kapitałowy w dziedzinie obronności (Defence Equity Facility), czyli pionierski fundusz funduszy wspierający rozwój ekosystemu kapitału wysokiego ryzyka inwestującego w innowacyjne firmy w całym łańcuchu dostaw sektora bezpieczeństwa i obronności, podano również.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jest ramieniem finansowym Unii Europejskiej i jednym z największych wielostronnych banków rozwoju na świecie. W 2025 r. Grupa EBI zainwestowała rekordowe 100 mld euro i objęła wsparciem doradczym ponad 870 wiodących projektów w ramach ośmiu kluczowych priorytetów: klimat i środowisko, cyfryzacja i innowacje technologiczne, bezpieczeństwo i obronność, spójność terytorialna, rolnictwo i biogospodarka, infrastruktura społeczna, europejska unia oszczędności i inwestycji oraz silne partnerstwa globalne. Grupa EBI jest własnością 27 państw członkowskich, a jej inwestycje wspierają cele polityki UE.

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