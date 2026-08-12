Tylu Polaków wyjechało z kraju. Wyraźny trend

"Szacuje się, że w końcu 2025 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1513 tys. obywateli Polski, tj. o blisko 21 tys. mniej niż w 2024 r. Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 91 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski" – czytamy w komunikacie.

W tych krajach jest najwięcej Polaków

W Europie w 2025 r. przebywało około 1373 tys. polskich emigrantów (o prawie 19 tys. mniej niż w 2024 r.). Większość z nich – około 835 tys. – przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spośród krajów europejskich najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (412 tys.), Niemczech (386 tys.), Holandii (130 tys.), Norwegii (76 tys.) oraz w Irlandii (67 tys.), podano także.

W latach 2020-2023 liczba polskich obywateli przebywających czasowo (12 miesięcy i dłużej) za granicą wynosiła nieco ponad 1,55 mln. W kolejnych dwóch latach nastąpił jej spadek i na koniec 2025 r. wynosiła ona ok. 1,51 mln.

Największy przyrost liczby długookresowych emigrantów czasowych z Polski w latach 2020-2025 zaobserwowano w Holandii i Szwajcarii – odpowiednio o ok. 20 tys. (18 proc.) i blisko 7 tys. (29,4 proc.). Z kolei największy spadek odnotowano w Wielkiej Brytanii i w Niemczech – odpowiednio o 42 tys. (9,2 proc.) i 33 tys. (7,8 proc.), wynika z danych GUS.

Mniejsze zmiany w pozostałych krajach Europy

W pozostałych krajach europejskich zmiany były mniejsze – nieprzekraczające 5 tys. osób w całym analizowanym okresie.

Dodatkowo poddano analizie również liczebność emigrantów krótkoterminowych (na pobyt od 3 do 12 miesięcy), która w latach 2020-2025 kształtowała się na poziomie nieco poniżej 75 tys. osób. Emigranci ci stanowili blisko 5 proc. emigrantów długoterminowych – oznacza to, że na każdego emigranta krótkoterminowego przypadało około 21 emigrantów na pobyt długoterminowy.

GUS prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i dłużej w latach 2020-2025 (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Wyniki te nie są strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach, ale zasobem, czyli liczbą osób przebywających za granicą na koniec danego roku. Przedstawione wyniki dla lat 2020-2024 stanowią rewizję szacunków opublikowanych w 2025 r. Dla 2025 r. przedstawione wyniki są wartościami prognozowanymi, zastrzeżono.

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