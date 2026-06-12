Poważna awaria. Facebook, Messenger i Instagram nie działają

Po godz. 15:00 internauci zaczęli zgłaszać poważne problemy. Nie można zalogować się na Messengera oraz Instagrama. Nie wyświetlają się także treści na Facebooku oraz wiadomości na WhatsAppie.

Serwis Downdetector podał, że liczba zgłoszeń od użytkowników gwałtownie rośnie. Na godz. 15:33 było to już ponad 15 tys. zgłoszonych problemów. Dotyczą one przede wszystkim trudności z logowaniem (50 proc.) oraz działaniem aplikacji (39 proc.). W wielu przypadkach użytkownicy zostali automatycznie wylogowani i nie mogą się ponownie zalogować. Po wpisaniu poprawnych danych pojawia się komunikat informujący o nieprawidłowym loginie lub haśle.

Awaria nie dotyczy tylko Polski. Zgłoszenia napływają z wielu krajów na całym świecie. To oznacza, że mamy do czynienia z ogromną awarią infrastruktury należącej do firmy Meta. Na razie nie znamy przyczyn nieprawidłowości. Koncern nie wydał do tej pory żadnego komunikatu.

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