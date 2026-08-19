Nagły zwrot. Trump ogłosił decyzję w ostatniej chwili

W środę 19 sierpnia miały wejść w życie 50-proc. cła na wybrane produkty z Kanady. Biały Dom uzasadniał tę decyzję dyskryminacją amerykańskich towarów. Nowe taryfy miały objąć m.in. cement, wino oraz kije do bardzo popularnego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie hokeja na lodzie.

Chcąc uderzyć w sąsiednie państwo, Donald Trump skorzystał z zapisów ustawy taryfowej z 1930 r. Jeden z przepisów pozwala prezydentowi USA nałożyć cła sięgające 50 proc. bez zgody Kongresu, jeśli uzna, że dany kraj dyskryminuje produkty ze Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich dniach Trump mówił również o tym, że Kanada powinna ponieść koszty zanieczyszczenia powietrza po pożarach lasów. Jednak wysoki rangą przedstawiciel prezydenckiej administracji podkreślił w rozmowie z portalem Axios, że cła nie mają związku z pożarami, a rozwiązania w tej sprawie wciąż są analizowane.

Kanada jest drugim, po Meksyku, największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych pod względem sumy eksportu i importu. Nowe cła mogły objąć eksport o wartości ok. 30 mld dol. kanadyjskich.

Trump: Kanada i USA zawarły porozumienie!

"Wstrzymałem 50-procentowe cła na Kanadę, które miały wejść w życie jutro rano na okres trzech dni, ponieważ Kanada i USA – pod warunkiem sfinalizowania dokumentów – ZAWARŁY POROZUMIENIE! Wielki rurociąg Keystone XL, dawno temu pogrzebany przez Śpiącego Joe Bidena, może zostać wskrzeszony!" – napisał we wtorek wieczorem na swojej platformie społecznościowej Truth Social Donald Trump.

Amerykański przywódca ogłosił nałożenie ceł na Kanadę w lipcu. Kanadyjski premier Mark Carney zadeklarował wówczas gotowość swojego kraju do negocjacji. Jednocześnie zapowiedział ochronę gospodarki. Nie wykluczył także podjęcia działań odwetowych.

Kanadyjskie media podały, że Carney i Trump przeprowadzili w poniedziałek rozmowę telefoniczną.

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