Instagram i Facebook na celowniku. KE stawia zarzuty

KE podkreśla, że wstępne ustalenia wskazują, że Meta nie przeprowadziła rzetelnej oceny ryzyka ws. dostępu do jej usług przez małoletnich poniżej 13 roku życia, a także nie zaimplementowała odpowiednich środków, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do oferowanych przez nią usług, a w przypadku ich nabycia – odebrania go.

Bruksela ustaliła, że nawet 10-13 proc. dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, posiada konto na Facebooku i Instagramie.

Jaką karę zapłaci Meta?

Komisja Europejska zwraca uwagę, że choć platformy społecznościowe w swoich regulaminach piszą o obowiązku ukończenia 13. roku życia, by użytkownicy mogli z nich korzystać, to wspomniane zasady nie są przestrzegane. Środki przeznaczone do weryfikacji wieku można obejść w łatwy sposób.

Jeśli odpowiednie zmiany nie zostaną wdrożone, Bruksela może wydać decyzję o naruszeniu DSA i nałożyć na Metę karę pieniężną do 6 proc. całorocznego światowego obrotu koncernu.

Komisja Europejska może również nałożyć kary tymczasowe obowiązujące do momentu usunięcia naruszenia. Teraz firma ma czas na udzielenie KE pisemnej odpowiedzi i usunięcie wskazanych naruszeń.

Gigantyczna kara dla Facebooka

110 mln euro – taką karę grzywny Komisja Europejska nałożyła na Facebooka w 2017 roku. Bruksela uznała, że firma Marka Zuckerberga wprowadziła w błąd unijnych urzędników.

Sprawa ma swój początek w październiku 2014 roku, kiedy KE wydawała zgodę na przejęcie przez Facebooka komunikatora WhatsApp. Bruksela stwierdziła, że nie dostarczono jej precyzyjnych informacji na temat możliwości połączenia obu serwisów.

To, że numer telefonu użytkownika WhatsApp można połączyć z profilem na portalu społecznościowym, Facebook ogłosił publicznie dopiero w sierpniu 2016 roku. KE uznała, że unijni urzędnicy zostali wprowadzeni w błąd.

Zgodnie z unijnym prawem, Komisja Europejska może nałożyć grzywnę w wysokości 1 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstw, które celowo lub niedbale dostarczają nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

