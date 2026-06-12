Niewielkie oszczędności i książki. Ciekawe oświadczenie majątkowe Brauna

Z najnowszego oświadczenia majątkowego złożonego przez europosła Grzegorza Brauna, szefa Konfederacji Korony Polskiej wynika, że polityk posiada 2 tys. 286 zł i 48 groszy oszczędności. Dodatkowo w dokumencie wpisano 94 eurocenty zgromadzone w walucie obcej. Polityk nie wykazał żadnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach ani prowadzonej działalności gospodarczej.

"W oświadczeniu nie znalazły się również informacje o mieszkaniach, domach czy działkach. Dokument wskazuje więc, że europoseł nie posiada żadnej nieruchomości. W rubryce dotyczącej majątku ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł wpisał jedynie książki" – cytuje portal superbiz.se.pl.

Ponadto, w oświadczeniu europosła Brauna, nie ma informacji o samochodach czy innych cennych przedmiotach, które zwykle pojawiają się w majątkach polityków. Grzegorz Braun zadeklarował brak zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. zł. Chodzi o kredyty oraz pożyczki.

Największym źródłem przychodów Grzegorza Brauna pozostaje mandat europosła.Z dokumentu wynika, że w analizowanym okresie osiągnął dochód z Parlamentu Europejskiego w wysokości 132 tys. 624 euro i 33 centów. To równowartość ponad pół miliona złotych według obecnych kursów walut.

Dodatkowo polityk wykazał 40 tys. 978 zł i 70 groszy dochodu pochodzącego z praw autorskich, umów o dzieło, tantiem oraz emisji materiałów publikowanych w internecie.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Tak się skurczył majątek premiera

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska wynika, że jego oszczędności zmalały w ostatnim roku.

Szef polskiego rządu w oświadczeniu majątkowym zadeklarował, że zgromadził na koncie 49 tys. 568 zł oraz 282 tys. 642 euro. W zeszłym roku premier wpisał w oświadczenie, że posiada 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Lider KO posiada również dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że nie posiada domów, mieszkań i gospodarstw rolnych (wpisał "nie dotyczy" w tych rubrykach). Zadeklarował posiadanie zegarka Grand Seiko GMT z 2016 r., który jest wart ponad 10 tysięcy złotych.

Polityk otrzymał także emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. 282 zł, emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. 423 zł 77 gr i emeryturę belgijską — 2504,50 euro. Dodatkowo z kolei z tytułu praw autorskich premier zadeklarował uzyskanie łącznie 11 tys. 625 zł.

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