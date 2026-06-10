Młody radny KO zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 mln złotych. Jest lekarzem

Mimo młodego wieku, Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, może pochwalić się znacznym majątkiem. Zgodnie z jego oświadczeniem majątkowym, w ubiegłym roku zarobił on 1,6 mln złotych. Polityk posiada również nowy samochód i mieszkanie za prawie milion złotych.

Kacprzyk jest także lekarzem bez specjalizacji i pełni funkcję koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Na jego oświadczenie majątkowe zwrócił uwagę Patryk Słowik, do niedawna redaktor naczelny portalu zero.pl.

"29-letni warszawski dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, złożył właśnie oświadczenie majątkowe. Wskazał, że w ramach swojej praktyki lekarskiej miał przychód i dochód (tak sam stwierdził) w 2025 r. w wysokości 1,6 mln zł. Kacprzyk jest koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym" – pisze Słowik.

"Swoją drogą, Dawid Kacprzyk to modelowy młody polityk do pokazywania przez rywali politycznych. 29 lat, 1,6 mln zł zarobione w 2025 r. w dużej mierze w publicznych placówkach ochrony zdrowia, nowe Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkanie warte 900 tys. zł, brak kredytów. Lekarz bez specjalizacji, za to z głównym zdjęciem na Facebooku z Rafałem Trzaskowskim" – dodał dziennikarz.

Protesty lekarzy rezydentów

Przypomnijmy, że w 2017 roku doszło do ogólnopolskiego protestu lekarzy rezydentów. Strajk głodowy rozpoczął się 2 października w warszawskim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Główne postulaty medyków obejmowały zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, a także podwyżki. Pomimo licznych spotkań z ministrem zdrowia oraz przedstawicielami rządu, początkowo nie udało się zawrzeć porozumienia.

Protest zakończył się dopiero 8 lutego 2018 roku, kiedy przedstawiciele lekarzy podpisali porozumienie z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Od 1 lipca tego roku wynagrodzenie lekarzy rezydentów będzie wynosiło niecałe 13 tys. zł brutto i to po dwóch latach rezydentury, w przypadku specjalizacji priorytetowych.

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