Lekarz z Zamościa zarobił niemal 3 mln zł w rok

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu zarobił w 2025 roku 2 741 513,36 zł - ustaliła Interia.

To zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie w placówce – żaden inny lekarz nie zbliżył się do tej kwoty. Drugi najlepiej opłacany medyk, okulista, otrzymał 1 186 279,39 zł, a trzeci – anestezjolog i specjalista intensywnej terapii – 1 113 163,40 zł. Szpital nie ujawnił jednak, jakie dokładnie świadczenia wykonywał lekarz ani z czego szczegółowo wynikało jego wynagrodzenie.

Astronomiczne zarobki lekarza

Dr Jerzy Gryglewicz ocenia w rozmowie z portalem, że tak wysokie wynagrodzenie powinno skłonić do sprawdzenia, jakie przychody lekarz generuje dla szpitala i czy jego zatrudnienie jest ekonomicznie uzasadnione. Zwraca uwagę, że świadczenia takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny są finansowane przez NFZ, a lekarze często rozliczają się ze szpitalem na podstawie kontraktów. Jego zdaniem tak wysoka wypłata może również rodzić pytania o prawidłowość wyceny świadczeń przez NFZ.

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula wskazuje natomiast na specyfikę radiologii. Lekarze mogą być wynagradzani za liczbę opisanych badań, m.in. RTG, TK czy rezonansów, a nie wyłącznie za czas pracy. Dodatkowo radiologia zabiegowa obejmuje kosztowne, wysokospecjalistyczne procedury, wykonywane przez niewielką grupę specjalistów.

Oświadczenie szpitala

Dyrektor placówki Adam Fimiarz podkreśla w odpowiedzi Interii, że szpital jest jednostką wysokospecjalistyczną i realizuje szeroki zakres świadczeń finansowanych przez NFZ. Według jego wyjaśnień wysokie wynagrodzenia są konsekwencją dużej liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych, co ma znajdować potwierdzenie w sprawozdawczości przekazywanej Funduszowi.

Szpital nie przedstawił jednak szczegółów dotyczących pracy lekarza rekordzisty ani nie podał, jaka część jego budżetu trafia na wynagrodzenia pracowników.

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