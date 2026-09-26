Nie żyje policjant postrzelony w głowę podczas interwencji. Miał 29 lat

Do strzelaniny doszło w czwartek (24 września) około godz. 11 na jednej z posesji w Kraśniku Górnym. Policjanci prowadzili tam czynności związane z podejrzeniem kradzieży.

Według ustaleń śledczych 33-letni mężczyzna, który pojawił się na posesji, oddał z broni palnej strzały w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z pocisków trafił sierż. Sieronia w głowę.

Ranny policjant został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie przeszedł operację neurochirurgiczną.

33-latek z zarzutem zabójstwa. Wcześniej był karany w Niemczech

Podejrzany został zatrzymany po policyjnym pościgu. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalnego posiadania broni.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

Śledczy ustalili ponadto, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, m.in. za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją.

Śmierć policjanta w Kraśniku Górnym. Oświadczenie Komendy Głównej

Sierż. Natan Sieroń służył w bolesławieckiej policji niespełna dwa lata i pracował w pionie kryminalnym. Komenda Główna Policji przekazała, że funkcjonariusz zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych.

"Służba była dla Niego zobowiązaniem i odpowiedzialnością, którą wypełniał z oddaniem i poświęceniem. Jego śmierć jest ogromną tragedią dla Rodziny, Bliskich, Koleżanek i Kolegów oraz całej policyjnej społeczności. W tych niezwykle trudnych chwilach myślami jesteśmy z Najbliższymi oraz wszystkimi, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć" – poinformowała KGP w oświadczeniu wydanym w piątek (25 września).

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