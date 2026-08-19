Sprawa wysadzenia Nord Stream. Ukrainiec Wołodymyr Z. ujęty w Chorwacji

Obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream został ujęty w środę przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Zatrzymania dokonano na podstawie europejskiego nakazu aresztowania – przekazała niemiecka prokuratura federalna w Karlsruhe. W komunikacie podano, że aresztowany Wołodymyr Z. jest wyszkolonym nurkiem.

Ukrainiec jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Teraz zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie stanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.

W październiku 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił niemieckim władzom wydania Z., a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.

Wysadzenie gazociągu Nord Stream

We wrześniu 2022 r. wysadzone zostały dwie nitki Nord Stream 1 i jedna z dwóch nitek Nord Stream 2. Druga nitka tego gazociągu, której roczna przepustowość wynosi 27,5 mld metrów sześciennych gazu, nigdy nie była użytkowana. Rosja regularnie naciska na Niemcy w sprawie jej uruchomienia.

Niemieckie organy ściągania prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia gazociągu. Prokuratura postawiła zarzuty obywatelowi Ukrainy Serhijowi K. Oskarżono go o współudział w w przeprowadzeniu ataku na obiekty cywilne, spowodowanie eksplozji, zniszczenie budynków i zakłócenie funkcjonowania infrastruktury publicznej.

K. miał działać "w imieniu organów państwowych na Ukrainie" i na ich zlecenie. Wiedzę na temat planowanej akcji miał mieć ówczesny głównodowodzący ukraińskiej armii gen. Wałerij Załużny. Zarówno on, jak i najważniejsi politycy w Kijowie zaprzeczają twierdzeniom niemieckiej prokuratury.

Tygodnik "Der Spiegel" podał, że pomysł wysadzenia rurociągów pochodził od Ukraińców, a agenci CIA mieli początkowo nie wyrazić sprzeciwu, a nawet dyskutować o kwestiach technicznych i potencjalnym wsparciu. Doniesienia o ewentualnej wiedzy amerykańskich służb na temat planów sabotażu pojawiały się wcześniej także w innych mediach i analizach dotyczących wysadzenia Nord Stream, jednak wciąż brak jest oficjalnego potwierdzenia udziału CIA w przygotowaniach do tej operacji.

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