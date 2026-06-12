Pakt migracyjny już funkcjonuje. Bryłka wyjaśnia "kłamstwa i manipulacje"

Od dziś wchodzi w życie wchodzi unijny pakt migracyjny.

Zdaniem Komisji Europejskiej nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska została zwolniona z części zapisów.

Premier Donald Tusk zapewniał w maju 2024 roku, że "Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego".

Pakt migracyjny wchodzi w życie. Bryłka prostuje kłamstwa i manipulacje

Anna Bryłka we wpisie na platformie X stwierdziła, że "w powodzi kłamstw i manipulacji dotyczących paktu warto sytuację uporządkować".

Europoseł Konfederacji wyjaśniła, że "Polska uczestniczy w pakcie migracyjnym i realizuje jego postanowienia". "W żadnym momencie nie została wyłączona z przepisów paktu. Węgry i Słowacja zapowiedziały, że nie będą uczestniczyły w realizacji postanowień paktu, ale jest to sytuacja polityczna a nie prawna. Państwem, które jest naprawdę wyłączone z realizacji paktu jest Dania" – napisała.

Anna Bryłka oceniła, że „najważniejszym elementem paktu jest rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją, które wprowadza tzw. mechanizm solidarnościowy”. „Państwa muszą przymusowo uczestniczyć w tym mechanizmie, choć mogą sobie wybrać formę udziału: relokacje (przejmowanie migrantów), wkłady finansowe (przekazywanie środków finansowych) albo – za zgodą państwa korzystającego – alternatywne środki solidarnościowe, np. pomoc przy rozmieszczaniu strażników granicznych albo przy tworzeniu ośrodków recepcyjnych” – podkreśliła.

Europoseł Konfederacji zauważyła, że „co roku w ramach mechanizmu ustala się tzw. pulę solidarnościową na konkretny rok”. „Jest to konkretna decyzja Komisji Europejskiej o ilości relokowanych migrantów lub zamiennej kwocie finansowej. Plan na rok 2026 zakłada relokację 21 000 migrantów lub zapłacenie około 20 tys. EUR za nieprzyjętego migranta, co łącznie ma dać kwotę 420 mln EUR na rok 2026” – czytamy we wpisie.

Podkreśliła, że „w ramach realizacji postanowień puli solidarnościowej na rok 2026 Polska została uznana za państwo znajdujące się w »znaczącej sytuacji migracyjnej« i nie wnosi wkładu solidarnościowego”. „To właśnie w propagandzie rządowej nazywa się »nieuczestniczeniem w pakcie« lub „zwolnieniem z paktu migracyjnego na wiele lat«. W rzeczywistości oznacza to tyle, że do końca 2026 roku Polska nie będzie musiała brać udziału w realizacji puli solidarnościowej, jako państwo wnoszące wkład” – wskazała.

Anna Bryłka stwierdziła, że „taka kwalifikacja (poważne problemy migracyjne) i taka derogacja (zwolnienie z obowiązków realizacji puli solidarnościowej) i taki zakres (pełne zwolnieni, częściowe zwolnienie) musi być jednak powtarzana co rok (!) i nie ma absolutnie żadnej gwarancji na przychylność Komisji w następnych latach”. „Odwrotnie – jest to kolejny element szantażu i nacisku na polskich polityków i wyborców w celu kształtowania polskiej sceny politycznej” – dodała.

We wpisie wyjaśniał, że „państwami korzystającymi z puli solidarnościowe, czyli będącymi beneficjentami (otrzymają środki finansowe, przekażą migrantów) na rok 2026 zostały uznane: Grecja, Cypr, Hiszpania i Włochy”.

„Państwami narażonymi na presję migracyjną w 2026 zostały uznane: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Estonia, Irlandia, Francja, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska i Finlandia. Mają one prawo do »Unijnego zestawu narzędzi wsparcia migracyjnego«, czego znając jakość i efektywność unijnych programów należy się bardziej obawiać niż oczekiwać” – napisała.

Anna Bryłka zwróciła uwagę, że „państwami borykającymi się z poważnymi problemami migracyjnymi z powodu kumulacji presji ostatnich pięciu lat na rok 2026 zostały uznane: Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska”. „To właśnie te państwa miały prawo do zwrócenia się z wnioskiem o pełne lub częściowe odliczenia od składek na pulę solidarnościowej. Uwaga: Komisja opiera się na sytuacji tylko ostatnich pięć lat!” – podkreśliła.

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