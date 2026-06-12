Impreza techno w zamku odwołana. Organizator jest oburzony

W dniach 27-27 czerwca na Zamku w Mosznej miał odbyć się festiwal techno/house Fly With Us Festival 2026. Jednak niedawno organizatorzy imprezy poinformowali, że Zamek zdecydował się zakończyć współpracę. Według nich, zarządcy obiektu podjęli decyzję po kontrowersjach związanych z imprezą techno Circoloco przy Pałacu w Wilanowie. Zabytkowym kompleksem pałacowo-parkowym w Mosznej zarządza spółka celowa samorządu województwa opolskiego o nazwie Moszna Zamek Sp. z o.o.

"Wszystkie pozwolenia miałem ugadane z parkingami, okoliczną stadniną koni, szpitalem, wszystkim. Byłem na wakacjach, gdy jak oni mi to [zakończenie współpracy] zaproponowali. Niedawno była akcja w Warszawie, po której chcieli, żebyśmy odwołali event. Z tego, co się dowiedziałem, wszyscy byli na spotkaniu poza mną. Stwierdzili, że muszą zrobić tak, żeby po prostu się to nie odbyło. Parkingi, pola namiotowe – wszyscy zaczęli mi odmawiać, nie mówiąc dlaczego. Wszystko obróciło się w jeden dzień" – mówi organizator portalowi Plejada. "Dostaliśmy listę tylu wymagań, która miała nas zniechęcić. Trzy tygodnie przed imprezą próbowaliśmy wszystko otrzymać m.in. opinię od konserwatora, która nie jest wymagana do organizacji imprezy masowej w Polsce. Wystąpiliśmy o nią" – dodaje. Ostatecznie zdecydowano, że impreza odbędzie się w JuraPark Krasiejów.

Oświadczenie przedstawicieli Zamku

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele zamku w Mosznej. "W styczniu 2026 r. Moszna Zamek Sp. z o.o. wydała wyłącznie warunkową zgodę na organizację imprezy masowej pod nazwą: Fly With Us Festival w dniach 26-27.06.2026 r. Organizator nie posiadał zawartej pisemnej umowy ze spółką. Warunkiem zgody było cyt.: "spełnienie wszelkich, przewidzianych w przepisach prawa wymogów formalno-prawnych (m.in. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przyrody czy zabytków) oraz zapewnienie przestrzegania zasad współżycia społecznego. Organizator na dzień 9 czerwca, poza pozwoleniem burmistrza Strzeleczek na organizację imprezy masowej z 26 maja, nie posiada zgód organów z zakresu ochrony środowiska oraz posiada negatywną opinię służb konserwatorskich z 1 czerwca w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia" – wskazano w oświadczeniu.

"Tym samym, w powyższej sytuacji formalnej (negatywna opinia konserwatorska oraz brak zgód w zakresie ochrony środowiska) organizacja wydarzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej nie jest możliwa, ponieważ organizator nie wypełnił wymogów formalnych. Ponadto organizator, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, nie zapewnił organizacji parkingu, pola namiotowego oraz zaplecza Festiwalu, w taki sposób, aby skanalizować ruch publiczności poza obszarem zabudowanym Mosznej (celem zminimalizowania wpływu na tutejszych mieszkańców, stadninę koni, szpital czy dom Seniora), co, w sposób oczywisty, nie jest akceptowalne społecznie" – czytamy.

Podkreślono, że odmowa organizacji imprezy w kompleksie jest spowodowana wyłączeni zaniedbaniami po stronie twórców festiwalu.

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