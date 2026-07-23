Chińczycy uruchamiają centrum logistyczne w Polsce. Znamy lokalizację

Centrum znacząco wzmacnia zaplecze posprzedażowe marki, zapewniając szybszy dostęp do oryginalnych części dla klientów i autoryzowanej sieci dealerskiej.

Nowe centrum logistyczne zajmuje obecnie 3000 m2, jednak zostało zaprojektowane z myślą o długofalowym rozwoju BYD na polskim rynku. Skalowalna infrastruktura umożliwia sukcesywne zwiększanie powierzchni magazynowej wraz z rosnącą sprzedażą pojazdów i zapotrzebowaniem na części zamienne, podkreślono.

Ambitne plany chińskiego koncernu

Docelowo dostępność oryginalnych części osiągnie poziom co najmniej 95 proc., zapowiedziano.

Jednym z kluczowych elementów nowego rozwiązania jest system dostaw nocnych. Dealerzy otrzymują zamówione części do godziny 8:00 następnego dnia roboczego, co skraca czas realizacji napraw, ogranicza przestoje pojazdów i pozwala szybciej oddawać samochody klientom.

"Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków BYD w Europie, a rosnąca sprzedaż naszych samochodów oznacza konieczność szybkiego rozwoju zaplecza posprzedażowego. Uruchomienie pierwszego centrum logistycznego części zamiennych w Polsce to kolejny etap budowy naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki tej inwestycji możemy jeszcze lepiej wspierać sieć dealerską, zapewniać wysoką dostępność oryginalnych części i oferować klientom obsługę na najwyższym poziomie" – powiedział Country Manager BYD oraz Denza w Polsce Michał Bowsza, cytowany w komunikacie.

Współpraca z innymi centrami w Europie

Operatorem obiektu jest Jingdong Logistics (JD Logistics), spółka logistyczna należąca do JD.com, jednego z największych światowych liderów rynku e-commerce i logistyki. Centrum współpracuje z głównym europejskim magazynem części zamiennych BYD w Holandii oraz pozostałymi centrami dystrybucyjnymi w Europie, zapewniając sprawny przepływ komponentów do polskiej sieci dealerskiej.

BYD to chiński producent baterii (wicelider globalnego rynku) oraz największy na świecie producent samochodów elektrycznych (BEV plus PHEV). Miał 112 mld USD przychodów w 2025 roku.

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