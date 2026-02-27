Chińczycy zdobywają polski rynek. Liczą na podwojenie sprzedaży

Oznaczałoby to zbliżenie się do 15 tys. zarejestrowanych pojazdów, wobec 6,9 tys. sztuk w 2025 r.

"W rok 2026 weszliśmy rozwinięci organizacyjnie oraz poszerzamy cały czas gamę modelową ze szczególnym uwzględnieniem super hybryd DM-i. Z zasady nie komunikujemy celów sprzedażowych, natomiast osobiście uważam, że podwojenie wyniku z 2025 roku to dopiero początek naszych ambicji" – powiedział Bowsza w rozmowie z ISBnews.

Tyle samochodów w Polsce sprzedał BYD

W 2025 roku BYD sprzedał w Polsce 6853 samochody, co dało mu pozycję lidera pojazdów zelektryfikowanych w Polsce (NEV, New Energy Vehicles, na które składają się pojazdy w pełni elektryczne BEV i hybrydy plug-in PHEV). Nieco ponad połowę z tej liczby (3587 aut według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – PZPM) stanowiły auta w pełni elektryczne, co pozwoliło chińskiej marce zająć drugie miejsce w Polsce w tym segmencie, za Teslą (5,2 tys. rejestracji).

"W 2025 roku samochody elektryczne i hybrydy plug-in stanowiły po ok. 50% naszej sprzedaży w Polsce. Planując wzrost wolumenu, musimy sprzedawać więcej hybryd. Elektryki stanowią jedynie ok. 7 proc. rejestracji w Polsce, a hybrydy plug-in mniej więcej drugie tyle. Żeby dalej rosnąć równie dynamicznie jak dotąd, będziemy się 'rozpychać' w segmencie PHEV z naszymi super hybrydami DM-i i to jest nasz priorytet. Dodatkowo po zakończeniu programu 'NaszEauto' naturalne jest, że kilka kolejnych miesięcy przyniesie regres sprzedaży BEV na całym rynku, w związku z czym naszym celem jest rozwój jakościowy poprzez nowe modele i wzrost udziału w poszczególnych segmentach. Dlatego spodziewam się, że w tym roku sprzedamy wyraźnie więcej pojazdów hybrydowych niż elektrycznych. Tym bardziej, że na rynek trafią 2-3 kolejne modele w tej technologii" – dodał Bowsza.

"Szansa na pozycję lidera"

Jednocześnie szef BYD w Polsce jest optymistą jeśli chodzi o udziały firmy w segmencie aut elektrycznych.

"Widzę szansę na pozycję lidera sprzedaży pojazdów BEV na koniec 2026 roku, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym miesiącu tego roku. A nawet jeśli to się jeszcze nie uda, z pewnością umocnimy naszą pozycję rynkową w tym segmencie" – zadeklarował.

BYD to chiński producent baterii (wicelider globalnego rynku) oraz największy na świecie producent samochodów elektrycznych (BEV plus PHEV). Miał 101 mld euro przychodów w 2024 roku.

