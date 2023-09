Chińczycy wjeżdżają do Europy

Chiński eksport samochodów już w 2021 r. był wyższy niż Korei Południowej. W ubiegłym roku Chińczycy wyprzedzili Niemców. Naprawdę przełomowy był jednak wynik za pierwsze półrocze obecnego roku. Koncerny motoryzacyjne z Państwa Środka wyeksportowały w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku aż 2,34 mln samochodów. Dynamika wzrostu była niesamowita: w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 chiński eksport urósł aż o 77 proc. Rekordowa sprzedaż pozwoliła Chińczykom wyprzedzić Japończyków (którzy sprzedali za granicę 2,02 mln aut, o 17 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku) i wszystko wskazuje na to, że w całym roku 2023 królami eksportu samochodów pozostaną koncerny z Państwa Środka.

Chińczycy coraz śmielej wjeżdżają na europejski rynek. Doskonale pokazały to wrześniowe targi IAA Mobility w Monachium. Europejska wystawa samochodów w stolicy Bawarii zmieniła się w tym roku w wielki pokaz siły chińskich producentów. I nie chodzi tylko o to, że Chińczyków było w Monachium dwukrotnie więcej niż dwa lata temu (ok. 40 proc. wystawców na tegorocznych targach IAA ma swoje siedziby w Azji). Zwiedzający mogli oglądać kilka dopracowanych modeli aut takich marek jak Avatr, BYD, Xpeng czy MG.