240 zł w prezencie od rządu. Miliony Polaków mogą już cieszyć się z dodatkowych pieniędzy

Pracownicze Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 roku. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego. PPK to jeden z niewielu programów, który nie został zawieszony po objęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica.

Zgodnie z przepisami, co roku państwo przelewa na konta uczestników PPK premię w wysokości 240 złotych. Ważne jednak, by pamiętać, że dodatkowe pieniądze przysługują osobom, które w 2024 roku zgromadziły na swoim rachunku PPK co najmniej 890,82 zł. Dla pracowników, którzy nie przekraczają określonego progu zarobków, ten limit wynosił 222,71 zł.

Stan swojego konta można sprawdzić na platformie internetowej instytucji prowadzącej rachunek PPK bądź na stronie mojeppk.pl. Dodatkowe pieniądze od państwa powinny widnieć tam od 15 kwietnia.

Będą zmiany w PPK?

Jak donosi Business Insider Polska, Ministerstwo Finansów chce dokonać zmian w PPK, tak aby program stał się jeszcze powszechniejszy. Nacisk ma zostać położony na zachęcie sektora MŚP i instytucji publicznych do większej partycypacji w programie.

Pierwszą propozycją jest wprowadzenie nowych zasad tzw. autozapisu. Obecnie co cztery lata dochodzi do automatycznego zapisu do programu wszystkich, którzy wcześniej z udziału w nim sami zrezygnowali. Polski Fundusz Rozwoju przekazał, że pojawił się pomysł "zwiększenia częstotliwości autozapisu".

Druga zmiana, która jest brana pod uwagę, dotyczy najstarszych pracowników. "Możemy potwierdzić, że wśród proponowanych zmian jest objęcie autozapisem także osób, które ukończyły 55. rok życia. Dzisiaj takie osoby do programu mogą przystąpić tylko na swój wniosek. Umożliwienie automatycznego dołączenia do PPK w przypadku tych osób ograniczy kwestie formalne związane z potrzebą złożenia dokumentów" – ocenia PFR.

