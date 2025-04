Drugie domy Polaków

Prym zdecydowanie wiedzie Hiszpania. Popularne są również Włochy, Portugalia, Cypr Północny, a także Gruzja, RPA, Tajlandia, Turcja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jeszcze w roku 2023, gdy ponad 20 proc. transakcji na rynku nieruchomości w słonecznej Hiszpanii dokonali cudzoziemcy, Polacy odpowiadali za 3 proc. z nich. Wśród zagranicznych inwestorów polscy kupujący na stałe weszli już do pierwszej dziesiątki nacji najczęściej nabywających hiszpańskie domy i mieszkania. Tylko w 2024 r. inwestorzy z Polski otrzymali klucze do 4259 hiszpańskich domów i mieszkań. Liczba transakcji wzrosła tym samym aż o 36,6 proc. w porównaniu z rokiem 2023 – wyliczał w kwietniu obecnego roku hiszpański dziennik gospodarczy „Expansion”, powołując się na dane hiszpańskiego Stowarzyszenia Rejestratorów Nieruchomości (Registradores de España). Jak zauważyła autorka tekstu, Polacy – najczęściej w wieku od 45 do 65 lat – „poszukują domów blisko plaży, aby móc spędzać czas w bezpiecznym kraju, w którym panuje dobra jakość życia, z dala od wojny na Ukrainie”. Mniejszą wagę nasi rodacy przywiązują do myśli o szybkim zysku.