Takiego zużycia gazu nie było w Polsce od lat. Padł rekord

Gaz-System odnotował rekordowy dzienny wolumen przesyłu wysokometanowego gazu ziemnego na poziomie 108 mln m3, dwa dni z rzędu przekraczając 100 mln m3 w ciągu jednej doby – podała spółka.

Podkreśliła, że ten historyczny poziom potwierdza wysoką przepustowość i odporność infrastruktury przesyłowej, nawet w warunkach intensywnego poboru surowca związanego z utrzymującymi się mrozami.

"Krajowy system przesyłowy funkcjonuje stabilnie i bez zakłóceń, mimo trudnych warunków pogodowych oraz zwiększonego zapotrzebowania w sezonie grzewczym. Gaz-System realizuje przesył zgodnie z nominacjami, zapewniając ciągłość dostaw do odbiorców na terenie całego kraju" – czytamy w komunikacie.

Mróz w Polsce. Dobowe zużycie gazu bije rekordy

8 stycznia dobowa wielkość przesyłu gazu ziemnego osiągnęła rekordowy poziom 108 mln m3. Wolumen ten stanowił sumę zapotrzebowania krajowych odbiorców oraz eksportu, który w tym dniu wyniósł 11,3 mln m3 – podano.

Spółka zapewnia, że "dzięki konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej oraz utrzymaniu wysokich standardów eksploatacyjnych system przesyłowy działa niezawodnie, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów jakościowych i technologicznych".

"Infrastruktura, obejmująca gazociągi wysokiego ciśnienia, tłocznie, stacje gazowe oraz połączenia transgraniczne, pracuje bez zakłóceń i jest przygotowana na dalszy wzrost zapotrzebowania, nawet w przypadku prognozowanych, bardziej wymagających warunków atmosferycznych" – czytamy dalej.

Spółka zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe. Jest właścicielem i operatorem Terminala LNG w Świnoujściu, a także właścicielem Gas Storage Poland – spółki pełniącej funkcję operatora magazynów gazu ziemnego.

