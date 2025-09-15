Cztery nowe gazociągi pod Warszawą. Rozpoczęły się przygotowania

Gaz-System rozpoczął przygotowywania postępowań przetargowych na budowę czterech nowych gazociągów przesyłowych w obszarze aglomeracji warszawskiej, o łącznej długości 60 km – podała spółka.

Łączna szacowana wartość nakładów wynosi ponad 400 mln zł. Możliwości przesyłowe gazu na terenie aglomeracji warszawskiej po zakończeniu wszystkich inwestycji spółki zwiększą się do ponad 2 mld metrów sześciennych rocznie.

W Warszawie i okolicach mają powstać cztery nowe gazociągi

"Wzmocnienie bezpieczeństwa zasilania Warszawy to kompleksowy program inwestycyjny, który obejmuje oddanie do użytkowania nowo wybudowanego gazociągu DN 700 Rembelszczyzna – Mory o długości ok. 28,5 km oraz budowę czterech nowych gazociągów zlokalizowanych na terenie stolicy i kilkunastu okolicznych gmin:

Gazociąg DN 700 Stanisławów – Wola Karczewska o długości ok. 38 km,

Gazociąg DN 500 Wola Karczewska – Karczew o długości ok. 15 km,

Gazociąg DN 400 Karczew – Gassy o długości ok. 2 km,

Gazociąg DN 400 Mory – Reguły o długości ok. 5,2 km" – czytamy w komunikacie.

Spółka zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe. Jest właścicielem i operatorem Terminala LNG w Świnoujściu, a także właścicielem Gas Storage Poland – spółki pełniącej funkcję operatora magazynów gazu ziemnego.

Gaz-System realizuje obecnie budowę pływającego terminala gazowego FSRU w Zatoce Gdańskiej, którego celem jest zapewnienie dywersyfikacji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw gazu. Spółka chce również pełnić aktywną rolę w procesie transformacji i dekarbonizacji polskiej gospodarki, prowadząc projekty dotyczące możliwości przesyłu biometanu i wodoru.

