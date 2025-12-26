Korwin-Mikke: W Polsce mamy eurosocjalizm

Święta, proszę Państwa, święta. Mikołaj przynosi prezenty, w związku z czym obdarowani często dostają nie to, co chcą, ale to już trudno, za to są obdarowani. Gorzej jest z rządem, który nas obdarowuje. Otóż oczywiście z naszych pieniędzy. Jak mówił śp. Milton Friedman, istnieją cztery sposoby wydawania pieniędzy.

Można wydawać swoje pieniądze na swoje potrzeby. I wtedy ja dbam, żeby pieniędzy to za dużo nie wydać, żeby było taniej, no i żeby to mi pasowało. Można wydawać swoje pieniądze na cudze potrzeby. Jeżeli na przykład kupuję komuś prezent, tak jak na święta, to wtedy dbam o to, żeby tych pieniędzy nie wydać za dużo, a często nie trafię z tym prezentem. I na przykład ja dostaję krawaty, których nie noszę, prawda, albo kobieta dostaje perfumy, których nie używa. No, trudno. Tak się zdarza. To jest gorszy system. Trzeci system to jest, kiedy wydaję cudze pieniądze na swoje potrzeby.