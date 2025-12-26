Polski problem z Żydami

Żydzi to zawsze temat. Żydzi przez stulecia licznie zamieszkiwali w Polsce, co generowało zrozumiałe napięcia, zwłaszcza w czasach II Rzeczpospolitej. To na okupowanych ziemiach Polski Niemcy dokonali swoich bezprecedensowych zbrodni. W ostatnich dekadach niektórzy Żydzi wykorzystują historię swoich cierpień do tego, by wymusić na Polsce różne koncesje, w tym finansowe. Do tego dochodzi problem z polityką państwa Izrael. Wobec Polski bywa otwarcie nieprzychylna. Wobec Palestyńczyków – nieludzka, a w ocenie szeregu międzynarodowych organizacji po prostu zbrodnicza. Nie wspominam tu już różnic wyznaniowych i teologicznych, przecież niezwykle głębokich. Wszystko to tworzy ładunek emocjonalny, z którym niełatwo sobie poradzić.