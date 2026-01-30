To on będzie nowym szefem Fed. Trump ogłosił decyzję

"Z przyjemnością ogłaszam, że nominuję Kevina Warsha na stanowisko przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. (...) Znam Kevina od dawna i nie mam wątpliwości, że przejdzie do historii jako jeden z NAJLEPSZYCH prezesów Rezerwy Federalnej, może nawet najlepszy" – napisał Trump w piątek (30 stycznia) w serwisie Truth Social.

Stacja Fox News zwraca uwagę, że nominacja dla 55-letniego Warsha, która wymaga zatwierdzenia przez Senat, oznacza dla niego powrót do przeszłości, ponieważ był już członkiem Rady Gubernatorów Fed w latach 2006-2011. Obecnie Warsh jest pracownikiem naukowym konserwatywnego Instytutu Hoovera i wykładowcą w Stanford Graduate School of Business.

W czasie sprawowania urzędu gubernatora Warsh sprzeciwiał się niektórym aspektom polityki niskich stóp procentowych, którą Fed realizował w trakcie i po wielkiej recesji w latach 2008-2009. Wówczas często wyrażał obawy, że inflacja wkrótce przyspieszy, choć przez wiele lat po kryzysie utrzymywała się na bardzo niskim poziomie. Ostatnio w swoich przemówieniach i tekstach Warsh zaczął popierać niższe stopy procentowe.

Teściem Warsha jest Ronald Lauder, spadkobierca fortuny firmy kosmetycznej Estee Lauder, wieloletni darczyńca Trumpa, od 2007 r. przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC).

Stopy procentowe w USA. Trump krytykuje szefa Fed

W środę (28 stycznia) Fed zdecydował o pozostawieniu referencyjnej stopy procentowej na dotychczasowym poziomie, 3,5-3,75 proc., przerywając serię trzech kolejnych obniżek.

Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell tłumaczył tę decyzję potrzebą zachowania ostrożności w obliczu korzystnej sytuacji gospodarczej, nadal wysokim stopniem niepewności co do dalszych perspektyw, a także poziomem inflacji, która wciąż pozostaje powyżej celu Fed (2 proc.).

Powell od wielu miesięcy jest na celowniku Trumpa, który uważa, że Fed za wolno obniża stopy. Prezydent USA stwierdził w czwartek (29 stycznia), że Stany Zjednoczone powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie z uwagi na swoją siłę, a Powella nazwał "kretynem".

Kadencja obecnego prezesa Rezerwy Federalnej kończy się w maju br.