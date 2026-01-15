"Nie potwierdzam, nie wykluczam". Prezes NBP o obniżce stóp procentowych

– Pozwoliłem sobie kiedyś zażartować, że przychodzę jako jastrząb na czele jastrzębi.... Teraz mogę powiedzieć, że całkowicie odwrotna jest sytuacja – ten drugi ptak (gołąb) lata nad głowami wszystkich członków Rady, bo sytuacja jest dobra – mówił Glapiński podczas konferencji prasowej w czwartek (15 stycznia).

– Wszystko wskazuje na to, że obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe – podkreślił. Zapowiedział, że Rada Polityki Pieniężnej nadal będzie podejmować decyzje w zależności od napływających danych i prognoz.

Prezes NBP o terminie kolejnej obniżki stóp procentowych

– Nie ma konsensusu marcowego, może to (obniżka stóp – red.) być wcześniej, a może być później; łatwo się domyślić, która możliwość jest bardziej prawdopodobna – stwierdził Glapiński, odnosząc się do przewidywań ekonomistów, którzy wskazują najczęściej marzec jako termin kolejnej obniżki stóp.

– Co do lutego (...) nie potwierdzam i nie wykluczam (obniżki), podobnie jak marca. Ale nie chciałbym, żeby się utrwaliło, że ten marzec to jest jakaś święta data, bo jest raport o inflacji – zaznaczył.

Jednocześnie wskazał, że obniżka w skali większej niż 25 pb jest mało prawdopodobna w sytuacji, gdy "jesteśmy tak blisko celu", który zdaniem szefa NBP powinien wynosić 3,5 proc. Zastrzegł, że członkowie RPP "mają tu różne zdanie".

Pierwsza decyzja RPP w tym roku

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna wynosi nadal 4,0 proc. – przekazał w środę bank centralny. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

W komunikacie po posiedzeniu RPP podano, że czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają: kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w kraju, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą.

