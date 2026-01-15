Jaka inflacja w grudniu? GUS podał najnowsze dane

Jak czytamy w komunikacie, "ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. i towarów o 1,3 proc.)".

"W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług pozostały na niezmienionym poziomie (przy wzroście cen usług o 0,2 proc. i spadku cen towarów o 0,1 proc.). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" – napisano.

Inflacja w grudniu. Co podrożało, co potaniało?

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania, zdrowia, restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,7 proc.), łączności (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 0,2 proc.) oraz transportu (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

Dane GUS zgodne z oczekiwaniami rynku

Grudniowy odczyt inflacyjny okazał się być zgodny z prognozami ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu cen na poziomie 2,4 proc. w skali roku i 0 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wcześniej, w szybkim szacunku danych, GUS podał, że inflacja konsumencka w grudniu wyniosła 2,4 proc. licząc rok do roku, natomiast w skali miesiąca ceny nie zmieniły się.

Inflacja na poziomie 2,4 proc. rdr oznacza, że ceny towarów i usług utrzymują się w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt proc., czyli 1,5-3,5 proc. Ostatnia projekcja NBP zakłada inflację w 2026 r. na poziomie 2,9 proc.

