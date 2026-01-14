Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

RPP, zgodnie z przewidywaniami analityków, pozostawiła stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej, na pierwszy posiedzeniu w 2026 r., postanowiła nie zmieniać kursu. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna NBP nadal wynosi 4 proc.

Stopy procentowe bez zmian

W 2025 r. RPP "miała sporo pracy", bo w sześciu ruchach — rozpoczętych w maju — obniżyła koszt pieniądza łącznie o 1,75 pkt proc., do wspomnianej wyżej wartości 4 proc., czyli najniższego poziomu od wiosny 2022 r. Od szczytu w tym cyklu stawka spadła już łącznie o 2,75 pkt proc.

W grudniu ub. roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 4,00 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa: 4,50 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa: 3,50 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli: 4,05 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli: 4,10 proc. w skali rocznej.

Nowe dane o inflacji

Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4 proc. (wobec 2,8 proc. w październiku br.). Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie RPP uzasadnione stało się dzisiejsze dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.