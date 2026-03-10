Bogucki: Premier domagał się szczegółów. Dzisiaj te szczegóły otrzymał

W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. W rozmowie wzięli również udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tematem spotkania była propozycja głowy państwa "SAFE 0 proc.".

Bogucki: Tusk poznał szczegóły "SAFE 0 proc."

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że podczas rozmowy szef rządu otrzymał wszystkie szczegóły zaproponowanego przez Karola Nawrockiego planu.

– Pan prezydent zaprosił przedstawicieli rządu, na czele z premierem, żeby przedstawić konkretne rozwiązania ekonomiczne, finansowe, ale także legislacyjne, dotyczące tego, co w przestrzeni publicznej słusznie nazywamy polskim SAFE 0 procent. Premier domagał się szczegółów. Dzisiaj te szczegóły otrzymał, zarówno w wymiarze legislacyjnym, a więc prawnym, jak i w tym wymiarze ekonomicznym – przekazał.

– Nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, nie ma prawa, że nie wiadomo o co chodzi. Właściwie od jutra, jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, pan premier jako szef większości, szef rządu może spowodować, że ta ustawa trafi pod obrady Sejmu, a później, w najbliższym tygodniu, są także obrady Senatu – dodał szef kancelarii Nawrockiego.

Bogucki tłumaczył, że istotą prezydenckiego programu jest możliwość "bezkosztowego" wygenerowania około 200 mld zł, po to żeby przekierować je do Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Tymczasem pożyczka w ramach unijnego SAFE będzie generować olbrzymie koszty.

– Koszty obsługi SAFE europejskiego to – uwaga – 180 mld złotych i tego rząd nie mówi, tego rząd nie chce powiedzieć. Rząd zachowuje się tak, jakby historia kończyła się dzisiaj, za tydzień czy najdalej do 2027 roku, bo rozumiem, że to też ma być instrument polityki rządu – powiedział.

