Rosja zaangażowała się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Tak wspiera Iran
Udostępnij1 Skomentuj
Świat

Rosja zaangażowała się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Tak wspiera Iran

Dodano: 
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Rosji Władimir Putin
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: Wikimedia Commons
Rosja ma przekazywać Iranowi informacje wywiadowcze, które pozwalają Teheranowi atakować amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie.

"The Washington Post" donosi, powołując się na trzy anonimowe źródła, że rosyjska pomoc dla Iranu to pierwszy sygnał o realnym zaangażowaniu Moskwy w konflikt na Bliskim Wschodzie. Do tej pory bowiem Kreml ograniczył się jedynie do potępienia Izraela i Stanów Zjednoczonych za naloty i bombardowania irańskich obiektów wojskowych.

Rosyjski wywiad przekazywał informację o amerykańskich bazach oraz położeniu samolotów i okrętów wojennych. Dokładny zakres rosyjskiej pomocy dla Iranu nie jest do końca jasny. Zdolność irańskiego wojska do lokalizowania sił USA uległa pogorszeniu niecały tydzień po rozpoczęciu walk.

Zarówno Moskwa, jak i przedstawiciele amerykańskiej administracji odmówili komentarza. Głosu w sprawnie nie zabrały również CIA i Pentagon.

– Iran posiada jedynie kilka satelitów o klasie wojskowej i nie ma własnego systemu, co sprawia, że zdjęcia satelitarne dostarczane przez znacznie bardziej zaawansowane rosyjskie urządzenia są niezwykle cenne — szczególnie biorąc pod uwagę, że Kreml dopracował własne metody namierzania celów po latach wojny na Ukrainie – powiedziała Dara Massicot, ekspertka ds. rosyjskiej armii w Carnegie Endowment for International Peace.

Moskwa sojusznikiem Teherenu

W styczniu ubiegłego roku Moskwa i Teheran zawarły traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym. Porozumienie podpisali prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Iranu Masud Pezeshkian.

W dokumencie nie znalazł się zapis o wzajemnej obronie. W traktacie jest natomiast klauzula zakazująca obu stronom wspierania agresorów przeciwko sobie oraz zezwalania na wykorzystanie ich terytorium do ataku na drugą stronę.

Zgodnie z umową Iran i Rosja będą też konsultować swoje stanowiska i współpracować w zakresie reagowania na zagrożenia o charakterze militarnym bądź dla bezpieczeństwa którejkolwiek ze stron. Oba kraje mają też organizować wspólne ćwiczenia wojskowe, zarówno na terytoriach sygnatariuszy umowy, jak i poza nimi.

Porozumienie zostało zawarte w zakresie rozszerzenia handlu i współpracy m.in. w dziedzinach obronności, transportu, cyberbezpieczeństwa, logistyki, środowiska, walki z terroryzmem i przestępczością czy pomocy humanitarnej.

Czytaj też:
Co dalej z dostawami ropy naftowej? Niepokojące słowa katarskiego ministraCzytaj też:
Trwają bombardowania Iranu, a Izrael ogłasza "kolejną fazę" kampanii

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Washington Post
Czytaj także