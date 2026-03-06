"Proponujemy pójście ścieżką środka". Zaskakujący pomysł Zandberga

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc”. Ma być to alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie. – W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą – zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.

Na biurku prezydenta znajduje się uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE.

SAFE. Zandberg zaprezentował nowy pomysł

Głos w sprawie zabrał Adrian Zandberg z Partii Razem, który ocenił, że ma „poczucie pewnego absurdu”.

– Przez ostatnie 24 godziny część polityków w Polsce stara się udowodnić, że musimy wybrać pomiędzy jednym a drugim – że musimy wybrać pomiędzy korzystaniem z europejskiego mechanizmu SAFE a wykorzystaniem tej nadzwyczajnej sytuacji, która pozwala bankowi centralnemu na wygenerowanie dodatkowych środków – mówił we Wrocławiu.

Ocenił, że „Polska dzisiaj potrzebuje olbrzymich inwestycji i to nie tylko inwestycji w zbrojenia, w wąsko rozumianą obronność”.

– Nasze bezpieczeństwo będzie zależeć od tego, na ile dobrze jest wyposażona polska armia, ale doświadczenie także tej wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, pokazuje, jak absolutnie kluczową sprawą, jeżeli chodzi o odporność, jest bezpieczeństwo energetyczne – powiedział.

Adrian Zandberg ocenił, że „więc jeśli jesteśmy dziś w tej dobrej sytuacji, że możemy skorzystać zarówno ze środków europejskich w ramach programu SAFE, jak i ze środków wygenerowanych przez bank centralny, to odpowiedź partii Razem brzmi: zróbmy to”.

– Proponujemy pójście ścieżką środka. Proponujemy program „SAFE + atom”. Wykorzystajmy środki europejskie do tego, żeby sfinansować te konieczne inwestycje w zbrojenia, w obronność. Wykorzystajmy środki z NBP do tego, żeby przyspieszyć polski program energetyczny, żeby zbudować w Polsce osiem bloków jądrowych i zapewnić naszej gospodarce stabilną energetyczną bazę, bo to ona jest jednym z kluczowych elementów naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział polityk Partii Razem.

