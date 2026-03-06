Nawrocki spotka się z rządem. Ujawniono możliwy termin

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc”.. Ma być to alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie. – W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą – zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.

Na biurku prezydenta znajduje się uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE.

Polski SAFE 0 proc. Kiedy spotkanie Nawrockiego z rządem?

Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, pytany w programie Wirtualnej Polski, kiedy mogłoby dojść do spotkania prezydenta z rządem w sprawie SAFE 0 proc., poinformował, że „optymalnym terminem będzie być może przyszły tydzień”. – Nie będziemy tego odkładać w nieskończoność – dodał.

Kontrowersje wokół programu SAFE

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument SAFE zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

