Biskupi UE przeciw Trumpowi. Oficjalne stanowisko

Jak zaznaczyli, los polityczny, społeczny i ekologiczny Grenlandii musi być kształtowany przez jej własną ludność, "z pełnym poszanowaniem jej praw i godności".

COMECE wyraża zaniepokojenie rosnącymi napięciami geopolitycznymi oraz ogólnym klimatem międzynarodowym, w którym toczą się dyskusje na temat przyszłości Grenlandii. Charakteryzuje się on również osłabieniem współpracy wielostronnej. W związku z tym należy również przypomnieć o konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego, zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz integralności terytorialnej Królestwa Danii.

Biskupi UE cytują również ostatnie słowa papieża Leona XIV skierowane do korpusu dyplomatycznego: "W dzisiejszych czasach słabość multilateralizmu jest szczególnym powodem do niepokoju na arenie międzynarodowej. Dyplomacja promująca dialog i poszukująca konsensusu między wszystkimi stronami jest zastępowana dyplomacją opartą na sile, stosowanej przez pojedyncze osoby lub grupy sojuszników".

Sprzeciw Konferencji Kościołów Europejskich ws. Grenlandii

Również Konferencja Kościołów Europejskich (KEK) skrytykowała wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa ws. Grenlandii.

"Takie wypowiedzi podważają zasady pokojowego współistnienia, wzajemnego szacunku i współpracy międzynarodowej" – czytamy w liście sekretarza generalnego ks. Franka-Dietera Fischbacha, opublikowanym 21 stycznia w Brukseli.

O przyszłości Grenlandii mogą decydować tylko jej mieszkańcy. Każda zmiana statusu bez ich zgody narusza prawo międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych i prawo do samostanowienia. Jednocześnie integralność terytorialna Królestwa Danii jest lekceważona, podkreślił w liście ks. Fischbach.

Przedstawiciele Kościołów wyrazili solidarność z mieszkańcami i Kościołami Grenlandii, zapewnili o swojej modlitwie o pokój, godność i ochronę autonomii. Odwołując się do historii Europy, KEK ostrzegła przed nadużywaniem władzy, gdy silniejsze państwa próbują zdominować mniejsze narody. Takie wydarzenia wielokrotnie prowadziły do niesprawiedliwości i cierpienia. KEK potwierdziła swoje poparcie zwłaszcza dla Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Grenlandii.

Czytaj też:

Bojkot produktów z USA. W tym kraju używa się specjalnych aplikacjiCzytaj też:

"Prostacki i brutalny". Polityk PiS o Trumpie