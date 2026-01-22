Kościoły przeciw Trumpowi. Paląca kwestia

"Takie wypowiedzi podważają zasady pokojowego współistnienia, wzajemnego szacunku i współpracy międzynarodowej" – czytamy w liście sekretarza generalnego ks. Franka-Dietera Fischbacha, opublikowanym 21 stycznia w Brukseli.

Ks. Fischbach: Tylko mieszkańcy Grenlandii mogą decydować o przyszłości wyspy

O przyszłości Grenlandii mogą decydować tylko jej mieszkańcy. Każda zmiana statusu bez ich zgody narusza prawo międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych i prawo do samostanowienia. Jednocześnie integralność terytorialna Królestwa Danii jest lekceważona, podkreślił w liście ks. Fischbach.

Przedstawiciele Kościołów wyrazili solidarność z mieszkańcami i Kościołami Grenlandii, zapewnili o swojej modlitwie o pokój, godność i ochronę autonomii. Odwołując się do historii Europy, KEK ostrzegła przed nadużywaniem władzy, gdy silniejsze państwa próbują zdominować mniejsze narody. Takie wydarzenia wielokrotnie prowadziły do niesprawiedliwości i cierpienia. KEK potwierdziła swoje poparcie zwłaszcza dla Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Grenlandii.

Konferencja Kościołów Europejskich powstał w 1959. Obecnie zrzesza 114 Kościołów anglikańskich, protestanckich, prawosławnych i starokatolickich z Europy oraz ok. 40 organizacji wyznaniowych i międzywyznaniowych na prawach członków stowarzyszonych. KEK ma swoje biura w Genewie, Brukseli i Strasburgu.

Porozumienie ws. Grenlandii. O czym zdecydowano?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że doszło do wypracowania ram przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Swoje ustalenia w tej sprawie prezentuje jednak "New York Times".

Według jednego największych amerykańskich dzienników, który powołuje się na informacje o trzech wysokich rangą urzędników znających sprawę, porozumienie miałoby zakładać kompromis, w ramach którego "Dania przekazałaby Stanom Zjednoczonym suwerenność nad niewielkimi fragmentami terytorium Grenlandii, na których Stany Zjednoczone mogłyby budować bazy wojskowe".

Rozwiązanie to miałoby być analogiczne do brytyjskich baz wojskowych na Cyprze. Są one uznawane za zamorskie terytoria Wielkiej Brytanii.

