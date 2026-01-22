Przełom ws. Grenlandii? Ujawniono szczegóły porozumienia

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę o "bardzo produktywnym" spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Porozumienie ws. Grenlandii. "NYT" ujawnia założenia umowy

Podczas rozmowy, według amerykańskiego przywódcy, wypracowano "ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a właściwie całego regionu Arktyki". "To rozwiązanie, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich państw NATO" – zapewnił Trump na platformie Truth Social. Prezydent USA poinformował jednocześnie, że w oparciu o to porozumienie nie nałoży ceł na kraje, które sprzeciwiały się jego żądaniom dotyczącym przejęcia przez Waszyngton kontroli nad Grenlandią. Miały one wejść w życie od 1 lutego. "Prowadzone są również dalsze rozmowy dotyczące Złotej Kopuły w kontekście Grenlandii. Kolejne informacje będą przekazywane w miarę postępów w negocjacjach" – dodał Trump.

Amerykański prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów ustaleń. Swoje ustalenia w tej sprawie prezentuje jednak "New York Times".

Według jednego największych amerykańskich dzienników, który powołuje się na informacje o trzech wysokich rangą urzędników znających sprawę, porozumienie miałoby zakładać kompromis, w ramach którego "Dania przekazałaby Stanom Zjednoczonym suwerenność nad niewielkimi fragmentami terytorium Grenlandii, na których Stany Zjednoczone mogłyby budować bazy wojskowe".

Rozwiązanie to miałoby być analogiczne do brytyjskich baz wojskowych na Cyprze. Są one uznawane za zamorskie terytoria Wielkiej Brytanii.

"USA osiągną wszystkie swoje strategiczne cele w sprawie Grenlandii"

Dziennikarze "NYT" zwrócili się do przedstawicieli NATO z pytaniami o szczegóły umowy. Odpowiedzi jednak nie otrzymali.

Informacji w tej sprawie nie udzieliła również rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt. Podkreśliła ona, że szczegóły zostaną ujawnione dopiero po sfinalizowaniu ustaleń w tej prawie przez wszystkie zaangażowane strony. "Jeśli ta umowa będzie przyjęta, a prezydent Trump ma wielką nadzieję, że będzie, USA osiągną wszystkie swoje strategiczne cele w sprawie Grenlandii na zawsze, bardzo niewielkim kosztem" – podsumowała.

