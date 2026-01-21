Mocna odpowiedź Kopenhagi. Dania pozbywa się amerykańskich obligacji

Chodzi o duński fundusz emerytalny AkademikerPension, który zapowiedział, że do końca stycznia pozbędzie się wszystkich posiadanych amerykańskich obligacji skarbowych. W ocenie zarządu funduszu inwestowanie w papiery dłużne USA stało się zbyt obarczone ryzykiem w związku z działaniami prezydenta Donalda Trumpa.

Dania pozbywa się obligacji

Decyzja ma bezpośredni związek z rosnącym ryzykiem kredytowym, które – zdaniem funduszu – wynika z polityki obecnej administracji USA, w tym z roszczeń wobec Grenlandii.

Pod koniec 2025 r. AkademikerPension, zarządzający aktywami o wartości około 25 mld dolarów, posiadał amerykańskie obligacje rządowe warte blisko 100 mln dolarów. Dyrektor ds. inwestycji funduszu Anders Schelde powiedział agencji Bloomberg, że "rating kredytowy USA pozostawia wiele do życzenia, a długoterminowa sytuacja finansowa rządu USA jest nie do utrzymania".

Jak informuje CNN, powołując się na europejskiego urzędnika, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, próbując złagodzić napięcia, zainicjował rozmowy dotyczące rewizji Traktatu Obronnego Grenlandii z 1951 r. Celem tych działań ma być znalezienie kompromisu i uniknięcie dalszej eskalacji sporu.

Ujawniono treść listu Trumpa. Koniec z "myśleniem o pokoju"

Dziennikarz Nick Schifrin ujawnił treść listu, który Donald Trump skierował do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store. "Drogi Jonasie, zważywszy na to, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen plus, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, ale muszę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał amerykański przywódca.

Trump powiązał nieprzyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla ze sprawą przejęcia Grenlandii. "Dania nie może chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami. Dlaczego w ogóle ma »prawo własności«? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że statek wylądował tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki. Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych. Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad Grenlandią" – czytamy w liście.

Czytaj też:

W Davos padło pytanie do Nawrockiego. "Sprzedać Grenlandię? Jak daleko pan pójdzie?"Czytaj też:

Spokój za surowce? Trump pokazał kontrowersyjny pomysł dot. Grenlandii