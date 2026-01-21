W Davos padło pytanie do Nawrockiego. "Sprzedać Grenlandię? Jak daleko pan pójdzie?"

Wraz z sekretarzem generalnym NATO Mark Rutte i prezydentem Finlandii Alexanderem Stubbem Karol Nawrocki wziął udział w dyskusji dotyczącej obronności Europy.

Nawrocki podkreślił, że Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem, a Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny". – Jest konieczność solidarności w Europie, ale oprócz tego jest konieczność tego, by budować dobre relacje transatlantyckie – oświadczył.

W jego opinii konflikt wokół Grenlandii należy rozwiązać na drodze dyplomatycznej. – Donald Trump starał się przekonać naszych europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć, a jego głos jest bardzo ważny ze względów finansowych, strategicznych i geopolitycznych. Oczywiście mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana dzięki wszystkim partnerom w sposób dyplomatyczny – ocenia prezydent Polski.

Padło pytanie do Nawrockiego. "Jak daleko jest pan gotów się posunąć?"

Na słowa Nawrockiego zareagowała prowadząca panel. – Jak daleko jest pan gotowy pan pójść, żeby mieć dobre relacje transatlantyckie – oddać Grenlandię Amerykanom, sprzedać Grenlandię Amerykanom? Jak daleko sojusznicy europejscy powinni pójść, jeżeli Amerykanie wykonają ruch w stronę Grenlandii? – pytała.

Nawrocki w odpowiedzi zwrócił uwagę, że "mamy 10 tys. amerykańskich żołnierzy w Polsce, kupujemy amerykański sprzęt wojskowy, który jest najlepszy na świecie", "mamy największą armię w Europie Środkowo-Wschodniej" i "czujemy się odpowiedzialni za Polskę".

– Ja wierzę w polskich żołnierzy, w nasz sojusz, ale Stany Zjednoczone Ameryki dla całej wschodniej flanki NATO są bardzo ważnym sojusznikiem i te relacje oparte są również na naszej historii, to są relacje oparte na wartościach – dodał.

Nawrocki zapewnił, że "w sposób naturalny" Dania jest partnerem Polski. – Ale również patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny i temat geopolityczny pomiędzy światem demokracji, światem wolnym, niepodległością a Rosją - dodał.

