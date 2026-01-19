"Jesteśmy gotowi do obrony". UE reaguje na groźby Trumpa

O planowanym posiedzeniu unijnych liderów poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. To reakcja na groźby Trumpa

"Biorąc pod uwagę wagę ostatnich wydarzeń oraz potrzebę lepszej koordynacji działań, postanowiłem zwołać w najbliższych dniach nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej" – przekazał na platformie X szef RE, odnosząc się do najnowszych napięć wokół Grenlandii.

Z przekazanych wcześniej przez brytyjski "Financial Times" informacji wynika, że Unia Europejska planuje przygotować cła odwetowe w odpowiedzi na groźby Donalda Trumpa.

W swoim wpisie Antonio Costa poinformował również, że odbył w tej sprawie konsultacje z krajami członkowskimi. – jak podkreślił – potwierdzają one jedność ws. zasad prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej i suwerenności narodowej oraz w poparciu i solidarności z Danią i Grenlandią.

Państwa UE – wskazał – uznają wspólny transatlantycki interes w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w Arktyce, zwłaszcza przez współpracę w ramach NATO. Ich wspólna ocena, zaznaczył, jest taka, że cła podważają stosunki transatlantyckie i są niezgodne z umową handlową między UE a USA.

W oświadczeniu szefa RE znalazła się również deklaracja, że UE jest gotowa do obrony przed wszelkimi formami przymusu oraz wyraża gotowość do dalszej konstruktywnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi "we wszystkich kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Wysłali żołnierzy na Grenlandię. Jest reakcja Trumpa

Donald Trump ogłosił w sobotę, że od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii. Na swojej platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych napisał, że państwa europejskie, które wysyłają swoje wojska na Grenlandię "grają w bardzo niebezpieczną grę".

Amerykański przywódca dodał, że od 1 czerwca cła mają wzrosnąć do 25 proc.

