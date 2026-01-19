"Teraz nadszedł czas i to się stanie!". Nowy wpis Trumpa

Donald Trump ogłosił w sobotę, że od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii. Na swojej platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych napisał, że państwa europejskie, które wysyłają swoje wojska na Grenlandię "grają w bardzo niebezpieczną grę". Amerykański przywódca dodał, że od 1 czerwca cła mają wzrosnąć do 25 proc.

Trump twierdzi, jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, to zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucił przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności amerykańskich żołnierzy i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie. W niedawnym wywiadzie dla "New York Times" prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

Spór o Grenlandię

Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła w komunikacie przekazanym mediom, że "Europa nie da się szantażować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi". "Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że kwestia Grenlandii wykracza poza Danię. Tym ważniejsze jest, abyśmy stali na straży fundamentalnych wartości, które stworzyły wspólnotę europejską. Chcemy współpracować i to nie my szukamy konfliktu" – podkreśliła.

W niedzielę sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał, że odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat Grenlandii.

Trump: Teraz nadszedł czas i to się stanie!

W poniedziałek na platformie Truth Social pojawił się nowy wpis Donalda Trumpa na temat sytuacji wokół Grenlandii. Uderzył przy tym we władze Danii.

"NATO od 20 lat powtarza Danii, że »musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii«. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!!" – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

