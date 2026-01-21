Grenlandia i Nagroda Nobla - Cejrowski vs. Lisicki. Ostry spór o Trumpa!

Dziennikarz Nick Schifrin ujawnił treść listu, który Donald Trump skierował do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store. "Drogi Jonasie, zważywszy na to, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen plus, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, ale muszę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał amerykański przywódca.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, przed wylotem do Szwajcarii, jedna z dziennikarek zapytała Donalda Trumpa o jego słowa, że nie czuje już "obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju". – Straciłem wiele szacunku do Norwegii i jestem głęboko przekonany, że to Norwegia kontroluje Nagrodę Nobla – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, cytowany przez Sky News.

– Zakończyłem osiem wojen. Mówiłem, że prawdopodobnie żaden prezydent nigdy nie zakończył żadnej wojny. Pomyślcie o tym. Zakończyłem osiem wojen. Robię to, ponieważ jest to dla mnie łatwe. I nie zrobiłem tego dla Nagrody Nobla. Zrobiłem to, ponieważ ratuję wiele istnień ludzkich – mówił. – Czuję, że Norwegia ma ogromną kontrolę nad tym, kto otrzymuje Nagrodę Nobla, niezależnie od tego, co mówią – podsumował prezydent USA.