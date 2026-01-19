Ujawniono treść listu Trumpa. "Nie czuję już obowiązku"

Dziennikarz Nick Schifrin ujawnił treść listu, który prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skierował do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store.

"Drogi Jonasie, zważywszy na to, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen plus, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, ale muszę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał amerykański przywódca.

Trump powiązał nieprzyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla ze sprawą przejęcia Grenlandii. "Dania nie może chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami. Dlaczego w ogóle ma »prawo własności«? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że statek wylądował tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki. Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych. Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad Grenlandią" – czytamy w liście.

twitter

Przekazała Trumpowi swoją Nagrodę Nobla

W czwartek w Białym Domu liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado wręczyła swój medal Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi. "Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych.

Machado, która określiła spotkanie w Białym Domu jako "wspaniałe", powiedziała, że prezent był wyrazem uznania dla zaangażowania amerykańskiego przywódcy na rzecz wolności narodu wenezuelskiego.

Choć Machado wręczyła Trumpowi złoty medal, który laureaci otrzymują wraz z nagrodą, wyróżnienie to nadal należy do niej. Norweski Komitet Noblowski oświadczył, że nagrody nie można przenieść na inną osobę, podzielić się nią ani jej odebrać. Decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega rewizji.

Jednocześnie członkowie Komitetu przypomnieli, że nie ponoszą odpowiedzialności za późniejsze decyzje, działania polityczne czy publiczne wypowiedzi laureatów, ponieważ pozostają one ich osobistą sprawą.

Czytaj też:

"Teraz nadszedł czas i to się stanie!". Nowy wpis TrumpaCzytaj też:

"Jesteśmy gotowi do obrony". UE reaguje na groźby Trumpa