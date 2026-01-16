Trump dostał Nobla. Mocny gest Machado

Wenezuelska noblistka spotkała się z przywódcą USA. – Podarowałam prezydentowi Stanów Zjednoczonych medal Pokojowej Nagrody Nobla – powiedziała Machado dziennikarzom po spotkaniu z Trumpem.

– Powiedziałam mu tak: dwieście lat temu generał Lafayette podarował Simónowi Bolívarowi medal z wizerunkiem George'a Washingtona. Bolívar przechowywał ten medal do końca życia – wskazała Machado, relacjonując rozmowę z preyzdentem USA. –Dwieście lat później lud Bolívara podarował spadkobiercy Waszyngtona medal, w tym przypadku medal Pokojowej Nagrody Nobla, w uznaniu jego wyjątkowego zaangażowania w walkę o naszą wolność – dodała.

O tym, że liderka wenezuelskiej opozycji chciałaby przekazać swojego Nobla przywódcy USA po jego akcji w Wenezueli, powiedział w Fox News dziennikarz Sean Hannity. – Ona otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Kiedy przyjęła tę nagrodę, zadedykowała ją panu. W tym tygodniu powiedziała mi, że chce przekazać panu swoją Pokojową Nagrodę Nobla za wyzwolenie jej kraju – stwierdził Hannity w rozmowie z prezydentem USA. – Z pewnością chciałabym móc mu osobiście powiedzieć, że wierzymy, iż naród wenezuelski – bo to nagroda od narodu wenezuelskiego – z pewnością chcę mu ją wręczyć i podzielić się nią z nim – powiedziała Machado we wcześniejszej rozmowie z Fox News.

Dziennikarz stacji dopytał, czy prezydent Stanów Zjednoczonych "przyjąłby" Pokojową Nagrodę Nobla, którą wenezuelska opozycjonistka chce mu przekazać. – Rozumiem, że ona przyjedzie w przyszłym tygodniu i nie mogę się doczekać, aby się z nią przywitać. Słyszałem, że ona chce to zrobić. Byłoby to wielkim zaszczytem – przyznał Trump.

Machado nie może "przekazać" nagrody

Wirtualna Polska zadała w tej sprawie pytanie Norweskiemu Instytutowi Noblowskiemu. Czy symboliczne lub faktyczne "dzielenie się" nagrodą z inną osobą jest w ogóle możliwe? "Nagroda Nobla nie może zostać cofnięta ani przekazana innym osobom. Po ogłoszeniu laureata (laureatów) decyzja ta pozostaje niezmienna" – odpowiedział na pytanie WP Erik Aasheim, kierownik ds. komunikacji Norweskiego Instytutu Noblowskiego.

Jest jednak coś, czym Machado może się z Trumpem podzielić – pieniądze. "Jeśli chodzi o kwotę nagrody pieniężnej, laureat (laureaci) mogą nią dysponować według własnego uznania" – dodał Aasheim. Laureaci Nagrody Nobla otrzymują po 11 mln koron szwedzkich. To około 4,3 mln zł.

