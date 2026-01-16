Przekazała Trumpowi swoją Nagrodę Nobla. Reaguje Komitet Noblowski

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado wręczyła w czwartek (15 stycznia) podczas spotkania w Białym Domu swój medal Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

"Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Machado, która określiła spotkanie w Białym Domu jako "wspaniałe", powiedziała, że prezent był wyrazem uznania dla, jak to określiła, zaangażowania amerykańskiego przywódcy na rzecz wolności narodu wenezuelskiego.

Biały Dom opublikował zdjęcie Trumpa i Machado, na którym prezydent USA trzyma dużą, złotą ramkę, w której widnieje medal i tekst: "Prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi w podziękowaniu za nadzwyczajne przywództwo w promowaniu pokoju poprzez siłę".

Trump ma Pokojowego Nobla. Dostał medal od Machado

Chociaż Machado wręczyła Trumpowi złoty medal, który laureaci otrzymują wraz z nagrodą, wyróżnienie to nadal należy do niej. Norweski Komitet Noblowski oświadczył, że nagrody nie można przenieść na inną osobę, podzielić się nią ani jej odebrać. Decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega rewizji.

Jednocześnie członkowie Komitetu przypomnieli, że nie ponoszą odpowiedzialności za późniejsze decyzje, działania polityczne czy publiczne wypowiedzi laureatów, ponieważ pozostają one ich osobistą sprawą.

Reuters odnotowuje, że Trump otwarcie zabiegał o Pokojową Nagrodę Nobla, zanim otrzymała ją Machado. Po ataku USA na Caracas i pojmaniu prezydenta Wenezuela Nicolasa Maduro, Trump odrzucił możliwość przekazania władzy Machado, która została pozbawiona możliwości startu w wyborach prezydenckich w 2024 r.

