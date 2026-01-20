Spokój za surowce? Trump pokazał kontrowersyjny pomysł dot. Grenlandii

Marc Thiessen to konserwatywny publicysta związany m.in. z The Washington Post. Zamieścił on na platformie Truth Social wpis, w którym proponuje nowy traktat wojskowy i układ o pozyskiwaniu zasobów jako sposób na rozwiązanie grenlandzkiego kryzysu.

W Fox News mówił o możliwości rozbudowy amerykańskiej infrastruktury na Grenlandii, budowie nowych baz oraz wydobyciu minerałów.

– Wyjście z tego jest bardzo proste. Przychodzisz, negocjujesz z Duńczykami nowy traktat wojskowy, który pozwala nam robić wszystko, co chcemy, budować dowolne bazy, postawić Złotą Kopułę. Otrzymujesz umowę na wydobycie minerałów podobną do tej, którą mamy z Ukrainą, gdzie dzielimy się zyskami z mieszkańcami Grenlandii. I masz umowę, że nie będzie chińskiej ani rosyjskiej obecności – mówił publicysta.

Trump opublikował tę wypowiedź na swoim profilu, aczkolwiek nie dodał do niej własnego komentarza. Od 1951 roku USA i Dania mają podpisaną umowę o obronie Grenlandii. Na jej mocy Stany Zjednoczone mają prawo stawiania baz wojskowych na wyspie.

Macron do Trumpa: Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii

Tymczasem w ostatnich godzinach Donald Trump poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na temat Grenlandii. Podkreślił przy tym, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i światowego oraz że "nie ma mowy o odwrocie". Największe poruszenie wywołał jednak opublikowany przez Trumpa SMS od prezydenta Francji. Macron miał napisać: "Mój przyjacielu, jesteśmy w pełni zgodni w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii". W wiadomości pojawia się też propozycja spotkania po Davos w Paryżu – z udziałem m.in. Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan – oraz zaproszenie Trumpa na kolację. Agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do Pałacu Elizejskiego, podała, że treść SMS-a opublikowanego przez Trumpa jest autentyczna.

Trump dorzucił do swojego wpisu dwie grafiki. Na jednej z nich mapa Ukrainy została podmieniona na mapę, gdzie Kanada, Grenlandia i Wenezuela wyglądają jak część USA. Druga, najprawdopodobniej wygenerowana przez AI, pokazuje Trumpa w towarzystwie J.D. Vance’a i Marco Rubio obok tabliczki opisującej Grenlandię jako amerykańskie terytorium od 2026 r.

