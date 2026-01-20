Mocny wpis Tuska: Ustępstwa przyniosą jedynie upokorzenie

Narasta konflikt między Europą a Stanami Zjednoczonymi ws. Grenlandii. We wtorek Parlament Europejski wstrzymał ratyfikację umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Politycy EPL argumentowali, że popierają samą umową, ale w momencie, gdy prezydent Trump grozi Danii, nie mogą jej poprzeć.

Do napiętych relacji między UE a USA odniósł się również premier Tusk. "Ustępstwa są zawsze oznaką słabości. Europa nie może sobie pozwolić na słabość – ani wobec wrogów, ani wobec sojuszników. Ustępstwa nie przynoszą żadnych rezultatów, a jedynie upokorzenie. Europejska asertywność i pewność siebie stały się potrzebą chwili – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

twitter

Macron do Trumpa: Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii

Tymczasem w ostatnich godzinach Donald Trump poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na temat Grenlandii. Podkreślił przy tym, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i światowego oraz że "nie ma mowy o odwrocie". Największe poruszenie wywołał jednak opublikowany przez Trumpa SMS od prezydenta Francji. Macron miał napisać: "Mój przyjacielu, jesteśmy w pełni zgodni w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii". W wiadomości pojawia się też propozycja spotkania po Davos w Paryżu – z udziałem m.in. Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan – oraz zaproszenie Trumpa na kolację. Agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do Pałacu Elizejskiego, podała, że treść SMS-a opublikowanego przez Trumpa jest autentyczna.

Trump dorzucił do swojego wpisu dwie grafiki. Na jednej z nich mapa Ukrainy została podmieniona na mapę, gdzie Kanada, Grenlandia i Wenezuela wyglądają jak część USA. Druga, najprawdopodobniej wygenerowana przez AI, pokazuje Trumpa w towarzystwie J.D. Vance’a i Marco Rubio obok tabliczki opisującej Grenlandię jako amerykańskie terytorium od 2026 r.

Czytaj też:

Trump pisze o sprawie zwrotu kilkudziesięciu wysp. Mocna reakcja LondynuCzytaj też:

Putin, Nawrocki, Netanjahu. Kogo jeszcze zaprosił Trump?