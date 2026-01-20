Putin, Nawrocki, Netanjahu. Kogo jeszcze zaprosił Trump?

Powstanie gremium przewiduje, zaakceptowane przez Izrael oraz Hamas, porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. To właśnie ten twór ma tymczasowo zarządzać terytorium zniszczonym przez działania wojenne.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów. Trump podkreślił w wysłanym liście, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju dla Gazy ma być "najbardziej imponującą i ważną Radą kiedykolwiek zebraną". Decydujący głos w sprawie zapraszania kolejnych państw do udziału w pracach gremium ma prezydent USA Donald Trump.

Bloomberg: Zaproszenie otrzymało 49 państw

Pełna lista członków Rady Pokoju została opublikowana przez redakcję Bloomberga:

Albania

Argentyna

Australia

Austria

Bahrajn

Białoruś

Brazylia

Kanada

Cypr

Egipt

Komisja Europejska

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Indie

Indonezja

Irlandia

Izrael

Włochy

Japonia

Jordania

Kazachstan

Maroko

Holandia

Nowa Zelandia

Norwegia

Oman

Pakistan

Paragwaj

Polska

Portugalia

Katar

Rumunia

Rosja

Arabia Saudyjska

Singapur

Słowenia

Korea Południowa

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Tajlandia

Turcja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielka Brytania

Ukraina

Uzbekistan

Wietnam

RMF24 wskazuje, że w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Zaproszenie dla Nawrockiego. Leśkiewicz potwierdza

Do zaproszenia dla polskiego prezydenta odniósł się we wtorek Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.

– Pojawiło się takie zaproszenie skierowane przez pana prezydenta Donalda Trumpa do pana prezydenta Karola Nawrockiego. To jest nowa formuła zaproponowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Takie zaproszenia dostali przywódcy około 60 państw. My nie wiemy, którzy do końca, bo nie wszyscy jeszcze poinformowali o tym publicznie, ale wiemy na pewno, że Kanada, Niemcy, Francja, Turcja, oczywiście także Rosja i Białoruś z tego, co słyszymy, Węgry, natomiast wiele państw otrzymało zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju – zaznaczył przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Jak zaznaczył Leśkiewicz, głowa państwa nie podjęła jeszcze żadnej decyzji. – Przede wszystkim działa bardzo odpowiedzialnie, bo współdziała w tym zakresie z rządem. Pan prezydent skierował pismo do ministerstwa spraw zagranicznych, to jest formalna recepcja artykułu 133 polskiej konstytucji o współdziałaniu w ramach realizacji polityki międzynarodowej o opinie dotyczącą formalnych aspektów dotyczących przystąpienia do Rady Pokoju, a jaka będzie decyzja Pana prezydenta dowiemy się już wkrótce – tłumaczył rzecznik prezydenta.

