Trump grozi Francji i uderza w Macrona. Jest reakcja Paryża

Stany Zjednoczone chcą wymusić na Francji przystąpienie do Rady Pokoju przy pomocy gróźb dotyczących nałożenia 200-procentowych ceł na francuskie wino i szampana. Taka zapowiedź padła ze strony Donalda Trumpa.

Paryż odpowiada na groźby Trumpa

O reakcji Francji na te słowa informuje agencja AF, powołując się na źródła w otoczeniu prezydenta tego kraju Emmanuela Macrona. Jak wynika z jej ustaleń, Paryż uważa, iż groźby nałożenia ceł w celu" wpłynięcia na politykę zagraniczną" kraju są "nieakceptowalne i nieskuteczne".

Głos w sprawie zabrała również francuska minister rolnictwa Annie Genevard. Polityk podkreśliła na antenie telewizji TF1, groźby w sprawie ceł "nie mogą pozostać bez reakcji nie tylko ze strony w Francji, ale i całej Unii Europejskiej". Przypomniała przy tym, że francuska branża winiarska i tak przeżywa już problemy.

Macron mówi "nie" Trumpowi. Prezydent USA odpowiada groźbą

Do doniesień, w myśl których Emmanuel Macron ma odrzucić zaproszenie do przyłączenia się do inicjatywy Stanów Zjednoczonych Donald Trump odniósł się w rozmowie z dziennikarzem w Miami. Pytany o cytowaną przez media opinię prezydenta Francji w tej sprawie amerykański przywódca odparł: "Czy on to powiedział? Cóż, nikt go nie chce, bo wkrótce odejdzie z urzędu".

– Więc wiecie, w porządku. To, co zrobię, to… nałożę 200 proc. cła na jego wina i szampany i on [Macron] dołączy [do Rady Pokoju]. Ale nie musi – dodał Trump.

Jak poinformował w poniedziałek Bloomberg, powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, prezydent Francji Emmanuel Macron nie zamierza przyjmować zaproszenia amerykańskiego przywódcy. "Macron uważa, że Rada wykracza poza Gazę, co budzi poważne obawy, zwłaszcza w odniesieniu do zgodności z zasadami i strukturą instytucjonalną Organizacji Narodów Zjednoczonych, które Francja uważa za nienaruszalne" – podano w artykule.

Czytaj też:

"Nie jest to poważne państwo". Miller o słowach TuskaCzytaj też:

Macron i Trump "dogadywali" Grenlandię poza kamerami? Ujawniono SMSCzytaj też:

Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest komentarz z Pałacu