Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest komentarz z Pałacu

Powstanie gremium przewiduje, zaakceptowane przez Izrael oraz Hamas, porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. To właśnie ten twór ma tymczasowo zarządzać terytorium zniszczonym przez działania wojenne.

RMF24 wskazuje, że w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów.

Zaproszenie dla Nawrockiego. Leśkiewicz potwierdza

Do zaproszenia odniósł się we wtorek na antenie Telewizji Republika rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

– Pojawiło się takie zaproszenie skierowane przez pana prezydenta Donalda Trumpa do pana prezydenta Karola Nawrockiego. To jest nowa formuła zaproponowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Takie zaproszenia dostali przywódcy około 60 państw. My nie wiemy, którzy do końca, bo nie wszyscy jeszcze poinformowali o tym publicznie, ale wiemy na pewno, że Kanada, Niemcy, Francja, Turcja, oczywiście także Rosja i Białoruś z tego, co słyszymy, Węgry, natomiast wiele państw otrzymało zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju – zaznaczył przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Jak zaznaczył Leśkiewicz, głowa państwa nie podjęła jeszcze żadnej decyzji. – Przede wszystkim działa bardzo odpowiedzialnie, bo współdziała w tym zakresie z rządem. Pan prezydent skierował pismo do ministerstwa spraw zagranicznych, to jest formalna recepcja artykułu 133 polskiej konstytucji o współdziałaniu w ramach realizacji polityki międzynarodowej o opinie dotyczącą formalnych aspektów dotyczących przystąpienia do Rady Pokoju, a jaka będzie decyzja Pana prezydenta dowiemy się już wkrótce – tłumaczył rzecznik prezydenta.

Putin i Orban zaproszeni

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji informacyjnej TASS, prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie do zasiadania w Radzie Pokoju.

"Prezydent Putin również otrzymał drogą dyplomatyczną propozycję dołączenia do Rady Pokoju” – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję. "Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej propozycji. Mamy nadzieję skontaktować się ze stroną amerykańską, aby doprecyzować wszystkie szczegóły" – dodał.

Zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju dla Gazy przyjął premier Węgier Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu przekazał informację o dołączeniu do Rady w niedzielę. Orban ma mieć status członka-założyciela.

Trump podkreślił w wysłanym liście, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju dla Gazy ma być "najbardziej imponującą i ważną Radą kiedykolwiek zebraną".

Jak przekazał Orban, prezydent USA zaprosił Węgry do współpracy, doceniając ich "wysiłki na rzecz pokoju".

Czytaj też:

Trump złożył propozycję Putinowi. Kreml ujawniaCzytaj też:

Trump zaprosił Orbana. Nowa funkcja