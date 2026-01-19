Trump złożył propozycję Putinowi. Kreml ujawnia

Jak podaje RMF24, w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów.

"Każde państwo członkowskie sprawuje swoją funkcję przez okres nie dłuższy niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego statutu, z możliwością przedłużenia na mocy decyzji przewodniczącego. Limit trzyletniej kadencji nie ma zastosowania do państw, które w ciągu pierwszego roku po wejściu w życie statutu wniosą wkład pieniężny na rzecz Rady Pokoju w wysokości ponad 1 mld dolarów" – napisano w projekcie, na który powołuje się Bloomberg.

Rosja szykuje odpowiedź dla Trumpa

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji informacyjnej TASS, prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie do zasiadania w Radzie Pokoju.

"Prezydent Putin również otrzymał drogą dyplomatyczną propozycję dołączenia do Rady Pokoju” – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję.

”Obecnie analizujemy wszystkie szczegóły tej propozycji. Mamy nadzieję skontaktować się ze stroną amerykańską, aby doprecyzować wszystkie szczegóły" – dodał.

Orban przyjął zaproszenie

Zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju dla Gazy przyjął premier Węgier Viktor Orban.

Szef węgierskiego rządu przekazał informację o dołączeniu do Rady w niedzielę. Orban ma mieć status członka-założyciela.

Trump podkreślił w wysłanym liście, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju dla Gazy ma być "najbardziej imponującą i ważną Radą kiedykolwiek zebraną".

Jak przekazał Orban, prezydent USA zaprosił Węgry do współpracy, doceniając ich "wysiłki na rzecz pokoju".

